Lisa Marie Presley: suas lembranças sobre Elvis, Michael Jackson e sua música; relembre

The New York Times - Lisa Marie Presley que, como filha única de Elvis Presley, manteve seu famoso sobrenome no centro das atenções da mídia com quatro casamentos e três álbuns próprios, morreu na quinta-feira aos 54 anos, após ser levada às pressas para um hospital na Califórnia depois de sofrer uma parada cardíaca.

Elvis Presley com a mulher Priscilla e a filha Lisa Marie, em um hospital de Memphis, em 5 de fevereiro de 1968. Foto: AP / AP

Ela foi casada brevemente com Michael Jackson, e ainda mais brevemente com o ator Nicolas Cage. Aqui está um pouco do que Lisa, dona da propriedade Graceland de seu pai em Memphis, Tennessee, disse sobre navegar por seu direito inato de celebridade e fama:

Seu pai

Lisa, que tinha 9 anos quando seu pai morreu de ataque cardíaco, em 1977, aos 42 anos, certa vez lembrou como ele a levou em um jato particular para Idaho para que ela pudesse ver a neve pela primeira vez. Eles passaram meia hora lá e voltaram para ir para casa.

“Ele era uma presença tão extraordinária - não apenas como artista, apenas como pessoa”, ela disse uma vez ao The New York Times. “Sim, ele cantava bem e, sim, as músicas eram ótimas, mas era ele vindo através da música. Ele era maior que a vida.”

Lisa Marie Presley posa para sua primeira fotografia nos braços de sua mãe, no dia 5 de fevereiro de 1968, com seu pai Elvis Presley

Em uma entrevista com Larry King, ela disse que a alma de seu pai transparecia em sua voz.

“Tudo o que você viu e as pessoas apreciaram sobre ele, era isso mesmo ou até mais, fora do palco, e não havia nada artificial ou preconcebido sobre qualquer coisa que ele fazia ou não”, disse Lisa. “E acho que as pessoas percebem essa genuinidade, e isso não acontece mais com frequência.”

Sua música

Lisa Presley disse que hesitou em se apoiar no legado do pai quando começou sua própria carreira musical. Mas ela foi menosprezada por sua gravadora, responsável pelo trabalho pessoal Lights Out - “Alguém apagou as luzes lá em Memphis. É para lá que minha família foi enterrada e se foi”, diz seu single de estreia, em 2003.

“Eu só estava tentando não ser previsível e fazer referência logo de cara à minha herança”, disse ao Times. “Minha preocupação era que isso fosse contra tudo o que estou tentando fazer agora, que é criar minha própria impressão digital.”

Lisa teve seu primeiro álbum, To Whom It May Concern, seguido por Now What (2005) e Storm & Grace (2012).

Em sua entrevista a King, ela descreveu a faixa-título de Now What como “representativa de mim na medida em que é aparentemente sarcástica e meio ousada e tem uma atitude”.

“Mas ainda assim, se você ouvir a música com atenção”, ela continuou, “vai perceber que é muito vulnerável e busca a alma até certo ponto”.

Seus Relacionamentos

Dos quatro casamentos de Presley, foi o com Jackson que encantou os tablóides. Após uma cerimônia secreta na República Dominicana, eles começaram sua lua de mel na Trump Tower.

Michael Jackson e Lisa Marie Presley-Jackson, durante a 11ª cerimônia da MTV Video Music Awards, em Nova York, em 1994

Durante o casamento de dois anos, Presley disse a Diane Sawyer que os rumores de que o relacionamento era um golpe publicitário eram falsos. Na época, Jackson enfrentava acusações de que havia molestado um menino de 13 anos.

“Como você pode fingir isso 24 horas por dia, dormindo com alguém, acordando com alguém?”, questionou. “Não vou me casar com alguém por nenhum motivo além do fato de me apaixonar por essa pessoa.”

Anos depois de Presley e Jackson se divorciarem em 1996, ela explicou ao Times as dificuldades de navegar na dinâmica do estrelato.

“Eu ainda era relativamente jovem e tentando decidir o que seria melhor para mim: estar com alguém que não tem nada, e então eles são pisoteados e não têm ego porque simplesmente se tornam ‘Sr. Presley’, ou estar com alguém cuja situação é comparável à minha”, disse ela.