Lista de 50 maiores álbuns de rock sul-americano da história tem 9 brasileiros; veja quais

Como é costume, a Rolling Stone fez uma lista dos maiores álbuns de rock de todos os tempos. Nesta segunda-feira, 18, porém, a revista se dedicou a fazer uma seleção sul-americana para o que definiu ser um resumo dos “sons do rock and roll da América Latina em seu aspecto mais ambicioso e transcendente”.

A publicação se dedicou a listar discos lançados a partir da década de 1960. Dos 50 selecionados, 9 são de autores brasileiros.

Milton Nascimento ganhou destaque entre os 50 maiores álbuns de rock de todos os tempos com 'Clube da Esquina'. Foto: Ed Ferreira/Estadão

O primeiro lugar, porém, ficou com o grupo mexicano Café Tacvba pelo álbum Ré, de 1994. “Ré provou, sem qualquer dúvida razoável, que a música sonhada por jovens músicos latinos no contexto imperialista do rock’n’roll poderia ser tão original e reveladora quanto qualquer coisa do Radiohead ou do The Clash”, definiu a revista sobre o disco, que disse ser comparado ao Álbum Branco, dos Beatles, “por um bom motivo”.

Apesar de não estarmos no topo da lista, há brasileiros ocupando o top 5. De Raul Seixas a Rita Lee e Milton Nascimento, veja, em ordem crescente, os 9 álbuns brasileiros selecionados como os melhores de rock de todos os tempos.

43 - Raul Seixas, Krig-ha Bandolo! (1973)

Raul Seixas é o primeiro brasileiro a aparecer na seleção por Krig-ha Bandolo!, de 1973, álbum que ocupa o 43º lugar na lista. A revista definiu o título do disco como “intrigante” e as músicas como “igualmente malucas”, destacando Mosca na Sopa, Metamorfose Ambulante e Ouro De Tolo.

Continua após a publicidade

“Seixas morreu em 1989, aos 44 anos, mas o seu espírito irreprimível continua vivo.”, escreveu a Rolling Stone.

41 - Rita Lee e Tutti Frutti, Fruto Proibido (1975)

Pouco depois de Raul, aparece Rita Lee com a banda Tutti Frutti por Fruto Proibido, de 1975. A publicação foca em Esse Tal De Roque Enrow e Ovelha Negra para dizer que “esta autoproclamada ovelha negra encontrou a redenção na música até ao fim”, se referindo a Rita.

A descrição ainda comenta sobre a fase pós-Mutantes da cantora na década de 1970. “Rita Lee passou a maior parte dos anos setenta erguendo o trono musical no qual foi legitimamente ungida rainha do rock brasileiro”, diz.

34 - Os Paralamas do Sucesso, Selvagem? (1986)

Continua após a publicidade

Os Paralamas do Sucesso aparecem na 34ª colocação com o disco Selvagem?, lançado um ano após a participação da banda na primeira edição do Rock in Rio. A Rolling Stone descreve a obra como “seu mais ousado e alegre disco de festa” e elogia o reggae-rock dos Paralamas, sua marca registrada.

Dentre as músicas destacadas, estão Alagados, faixa de abertura feita em parceria com Gilberto Gil, Melô do Marinheiro e o cover de Você, de Tim Maia.

29 - Los Hermanos, Ventura (2003)

“Você realmente não viveu até assistir ao vídeo no YouTube de um pedido de casamento de ‘pombinhos brasileiros’ em shows de Los Hermanos enquanto Último Romance toca”, inicia a revista. A Rolling Stone cita que Ventura já foi eleito como o “melhor álbum brasileiro de todos os tempos” por uma pesquisa de uma rádio em 2012, o que diz ser “um exagero, talvez”, mas destaca a “ligação emocional” criada pelas canções do disco.

21 - Tribalistas, Tribalistas (2002)

Continua após a publicidade

A publicação ressalta que Tribalistas pode “não ser um disco de rock no sentido mais convencional da palavra”, mas descreve os Tribalistas como “o maior supergrupo brasileiro de todos os tempos”. A descrição ressalta o trabalho de Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, que, conforme a Rolling Stone, são três “estrelas por mérito próprio”.

“Da batida eletrônica animada do mega-hit Já Sei Namorar à mal sussurrada balada de Natal Mary Cristo, a beleza neste lote de músicas é desarmante – e mágica”, escreve.

19 - Roberto Carlos, Em Ritmo de Aventura (1967)

A lista elogia a “era rock and roll” de Roberto Carlos e o destaca como o líder da jovem guarda. Segundo a publicação, Em Ritmo de Aventura, de 1967, é “a resposta sul-americana ao disco Help, dos Beatles” e um dos primeiros álbuns a mostrar “o potencial ilimitado do rock brasileiro”.

Dentre as canções, a Rolling Stone foca em Por Isso Corro Demais, Eu Sou Terrível e Como É Grande o Meu Amor por Você.

Continua após a publicidade

17 - Karnak, Karnak (1995)

A revista chama Karnak, de 1995, de “álbum mais criminosamente subestimado da música latina”. Liderada por André Abujamra, a banda é elogiada por unir ritmos distintos e pela produção de seus shows.

“Ele [André Abujamra] recrutou um templo comovente de orquestra – além de dois atores e um cachorro que ficava sentado calmamente no palco durante os shows. [...] Mestre quixotesco e sobrenatural, Abujamra estava dolorosamente à frente de seu tempo”, define a publicação, que destaca a música Comendo uva na chuva.

6 - Os Mutantes, Os Mutantes (1968)

Rita Lee aparece novamente na lista, mas, desta vez, na sua era com Os Mutantes. O disco que leva o nome do grupo ocupa o 6º lugar, com a revista destacando a psicodelia do disco e dizendo que o trio formado por Rita, Sérgio Dias e Arnaldo Baptista criou um “delirante país das maravilhas sonoras”.

“Na icônica faixa de abertura Panis et Circenses – escrita por Caetano Veloso e Gilberto Gil, nada menos – cantos hippies colidem com flauta doce melíflua, percussão excêntrica e uma valsa distorcida de Strauss tocando no rádio”, descreve a publicação, que também elogia O Relógio.

Continua após a publicidade

4 - Milton Nascimento, Clube da Esquina (1972)

Milton Nascimento ocupa a posição brasileira mais alta da lista e chega ao top 5 com Clube da Esquina, de 1972. A revista celebra a reunião de Milton, Lô Borges e outros grandes compositores, que deu nome ao álbum.

As músicas do disco, conforme a descrição, são formadas por “imagens potentes”. Dentre as canções mais exaltadas pela Rolling Stone, estão O Trem Azul e Um Girassol Da Cor Do Seu Cabelo, ambas de autoria de Lô Borges. “Mais do que um álbum conceitual, Clube da Esquina parece uma experiência religiosa”, escreve.

Confira a lista completa dos 50 maiores álbuns de rock sul-americano da história

Café Tacvba, Ré (1994) Gustavo Cerati, Bocanada (1999) Aterciopelados, La Pipa de la Paz (1996) Milton Nascimento, Clube da Esquina (1972) Los Fabulosos Cadillacs, Fabulosos Calavera (1997) Os Mutantes, Os Mutantes (1968) Babasónicos, Jessico (2001) Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, El Circo (1991) Charly García, Clics Modernos (1983) Julieta Venegas, Bueninvento (2000) Santana, Abraxas (1970) Caifanes, El Silencio (1992) Pescado Rabioso, Artaud (1973) Los Amigos Invisibles, The New Sound of the Venezuelan Gozadera (1998) Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz (2015) Soda Stereo, Canción Animal (1990) Karnak, Karnak (1995) Sumo, Llegando los Monos (1986) Roberto Carlos, Em Ritmo de Aventura (1967) Moris, Treinta Minutos de Vida (1970) Tribalistas, Tribalistas (2002) Fito Páez, El Amor Después Del Amor (1992) Los Prisioneros, Corazones (1990) Andrés Calamaro, El Salmón (2000) Molotov, ¿Dónde Jugarán Las Niñas? (1997) Carlos Vives, El Rock de mi Pueblo (2004) Totem, Totem (1973) Mon Laferte, Vol. 1 (2015) Los Hermanos, Ventura (2003) Santa Sabina, Santa Sabina (1992) Eduardo Mateo, Mateo Solo Bien Se Lame (1972) Los Tres, Fome (1997) No Te Va Gustar, Este Fuerte Viento Que Sopla (2002) Os Paralamas do Sucesso, Selvagem? (1986) Él Mató a un Policía Motorizado, La Síntesis O’Konor (2017) Banda Nueva, La Gran Feria (1973) El Gran Silencio, Chúntaros Radio Poder (2001) Traffic Sound, Virgin (1969) Puya, Fundamental (1999) Zoé, Memo Rex Commander (2006) Rita Lee & Tutti Frutti, Fruto Proibido (1975) Juanes, Un Día Normal (2002) Raul Seixas, Krig-ha Bandolo! (1973) Génesis, Génesis (1974) Los Bunkers, Vida De Perros (2005) Los Van Van, Los Van Van (1974) Los Jaivas, Alturas De Macchu Picchu (1981) La Revolución de Emiliano Zapata, Revolución de Emiliano Zapata (1971) Diamante Eléctrico, Mira Lo Que Me Hiciste Hacer (2021) Los Shakers, La Conferencia Secreta Del Toto’s Bar (1968)

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais