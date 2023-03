Lollapalloza 2023: sem show, Pabllo Vittar soma participações no palco de outros artistas

Pabllo Vittar não tem um show solo no festival Lollapalooza Brasil, mas tem se mostrado uma presença constante no festival em 2023. Quando apareceu cantando Energia ao lado da dupla Sofi Tukker na noite deste sábado, 25, no palco Adidas, chegou à sua terceira participação no evento.

Pabllo Vittar e Lil Nas X no Lollapalooza 2023 Foto: Isaac Fontana/EFE

Antes, a cantora já havia cantado Sal ao lado de Pedro Sampaio e Baby Boy com Lil Nas X, ambos na sexta-feira, 24.

Apesar de não estar presente no lineup em 2023, Pabllo Vittar já se apresentou no Lollapalooza ano passado: na versão brasileira, chilena e argentina do evento.

Em entrevista ao canal Bis após o show, a cantora revelou que conheceu a dupla pela internet: “Mande mensagem para o seu ídolo, você não sabe se um dia vai estar cantando com ele! Sofi Tukker e eu somos amigos há uma longa data, já. Quando eles falaram que vinham para o Lollapalooza, a Sofi me perguntou se eu eu ia estar aqui. Falei: ‘Estarei lá, vou assistir’. Ela disse: ‘Não, você vai cantar!’”.

Na sequência, deixou no ar a possibilidade de um novo convite para cantar: “Eu amo esse festival. Ano passado tive a honra de fazer aquele showzão. Estou tendo a oportunidade de encontrar meus amigos aqui. Amanhã, quem sabe, eu não subo de novo? Imagina...”





