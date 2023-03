Lollapalooza 2023: Banda exige transmissão em ‘preto e branco’ na TV

O Cigarettes After Sex, banda que se apresenta na noite deste domingo, 26, no Lollapalooza Brasil 2023, exigiu que a transmissão do show ao vivo pela TV e streaming seja feita em preto e branco.

⚠️ Sua TV ou celular não está com problema. A banda @CigsAfterSexx faz os shows em preto e branco mesmo. Sente só a energia! 🔥#CigarettesASNoCanalBIS #LollaBRNoCanalBis #LollaNoGloboplay pic.twitter.com/l8E9aMdE0I — Canal Bis (@CanalBis) March 27, 2023

A informação foi dada pelo apresentador China, do Canal Bis. Diante do estranhamento que parte do público poderia ter, explicou: “Fica tranquilo que sua TV não está com nenhum problema. A gente está assim, em preto e branco, porque foi uma exigência do Cigarettes After Sex. Os caras gostam desse climinha mais noir, sabe? Essa coisa meio ‘cinema francês’. Só faltou a gola rolê!”

Não é a primeira exigência esdrúxula do Lollapalooza Brasil em 2023. No último sábado, 25, o grupo Tame Impala permitiu a exibição apenas das três primeiras músicas pela TV.