Lollapalooza 2023: Billie Eilish está entre as principais atrações do evento

O 10º festival Lollapalooza Brasil começa nesta sexta, 24, com uma maratona de mais de 80 shows divididos em três dias. Artistas nacionais e internacionais se apresentarão em quatro diferentes palcos montados no Autódromo de Interlagos. TV Globo, Globoplay, Multishow e Canal Bis vão transmitir o festival.

O destaque do primeiro dia é a cantora e compositora americana Billie Eilish, que faz sua primeira apresentação no Brasil. Billie, de 21 anos, é considerado um dos nomes mais importantes e premiados da música pop na atualidade, com sucessos como Ocean Eyes, Bad Guy e Lovely.

A cantora arrasta milhões de fãs no mundo todo por também fugir da imagem e da atitude de uma estrela do gênero, sobretudo no visual, com seu gosto por roupas largas. Billie já declarou ter enfrentado depressão e crises de ansiedade entre 2018 e 2019, dois anos após conhecer a fama.

No sábado, um dos headliners é o duo americano Twenty One Pilots, que entrou no line-up do Lolla para substituir a banda californiana Blink-182, que faria sua primeira apresentação no Brasil, mas cancelou sua participação no festival. Essa é a terceira vez que o Twenty One Pilots faz show por aqui. A banda australiana Tame Impala se apresenta no segundo dia. Dona de hits como The Less I Know The Better e Borderline, ela traz seu rock psicodélico e progressivo pela segunda vez ao Lolla - esteve aqui na edição de 2016.

No domingo, o destaque é o rapper canadense Drake. A apresentação do artista é bastante aguardada pelos fãs, mas também motivo de apreensão. Além de seus sucessos, Drake deve mostrar músicas de seu mais recente e bem-sucedido álbum, Her Loss, lançado em 2022 em parceria com o rapper 21 Savage. Na edição argentina do Lolla, no dia 17, ele fez um show curto de 45 minutos e não de 1h30, como se espera de um astro.

O cantor canadense Drake se apresenta em Londres, em 2015 Foto: Jonathan Short/Invision/AP

Em 2019, em sua passagem pelo Rock in Rio, Drake proibiu que a televisão brasileira exibisse seu show ao vivo, ato que ele repetiu agora na edição argentina do evento.

Quem também sobe ao palco no domingo é a cantora e compositora catalã Rosalía, de 30 anos, que, transformou o flamenco em música pop e, em 2022, foi a mais ouvida em uma plataforma de streaming na Espanha. Ela esteve no Brasil em setembro do ano passado - quando mencionou Elis Regina e Tom Jobim no palco - e volta agora para confirmar o sucesso de seu mais recente álbum, Motomami.

A cantora espanhola Rosalía se apresenta no festival musical Asunciónico, na capital do Paraguai Foto: Hugo León Ferrari / EFE

O Lolla enfrentou vários cancelamentos. A cantora norte-americana Willow Smith, de 22 anos, por exemplo, suspendeu seus shows no México e na América do Sul por “circunstâncias imprevistas”.

O brasileiro L7nnon, expoente do trap nacional, que já fazia parte do line-up, ocupará o horário antes reservado a Willow, no domingo à tarde.

No dia 15 de março, o Lolla anunciou uma nova atração, o rapper soteropolitano Baco Exu do Blues. Outros nomes que desistiram do festival foram o cantor Omar Apollo, o cantor e ator da série Euphoria Dominic Fike e o duo pop 100 Gecs.

Veja o line up

Sexta-feira (24/3)

Palco Budweiser

Aliados (12h00 - 12h30)

Baby (13h20 - 14h05)

Anavitória (15h - 15h45)

Mother Mother (16h55- 17h55)

Kali Uchis (19h05 - 20h05)

Billie Eilish (21h15 - 22h45)

Palco Chevrolet

Brisa Flow (12h30 - 13h15)

Black Alien (14h10 - 14h55)

Modest Mouse (15h50 - 16h50)

Conan Gray (18h00 - 19h00)

Lil Nas X (20h10 - 21h10)

Palco Adidas

Gab Ferreira (12h00 - 12h30)

Planta & Raiz (13h20 - 14h05)

Suki Waterhouse (15h00 - 15h45)

Hot Milk (16h55 - 17h55)

Polo & Pan (19h05 - 20h05)

Rise Against (21h15 - 22h15)

Palco Perry’s

Curol (12h00 - 12h30)

Aline Rocha (12h45 - 13h15)

Madds (13h30 - 14h15)

Öwnboss (14h30 - 15h15)

Devochka (15h30 - 16h30)

Nora En Pure (16h45 - 17h45)

Pedro Sampaio (18h00 - 19h00)

John Summit (19h15 - 20h15)

Gorgon City (20h30 - 21h30)

Claptone (21h45 - 22h45)

Sábado (25/3)

Palco Budweiser

Mulamba (12h00 - 12h30)

Tássia Reis (13h05 - 13h45)

Ludmilla (14h40 - 15h35)

Wallows (16h45 - 17h45)

The 1975 (18h55 - 19h55)

Twenty One Pilots (21h30 - 23h00)

Palco Chevrolet

Medula (12h30 - 13h00)

Gilsons (13h50 - 14h35)

YungBlud (15h40 - 16h40)

Jane’s Addiction (17h50 - 18h50)

Tame Impala (20h00 - 21h15)

Palco Adidas

Ana Frango Elétrico (12h00 - 12h30)

Carol Biazin (13h05 - 13h45)

Pitty (14h40 - 15h35)

Filipe Ret (16h45 - 17h45)

Sofi Tukker (18h55 - 19h55)

Melanie Martinez (21h35 - 22h35)

Palco Perry’s

Valentina Luz (12h00 - 12h30)

Melanie Ribbe (12h45 - 13h15)

Binaryh (13h30 - 14h15)

D-Nox (14h30 - 15h15)

Eli Iwasa (15h30 - 16h15)

Almanac (16h30 - 17h30)

Liu (17h45 - 18h45)

Mochakk (19h300 - 20h00)

Purple Disco Machine (20h15 - 21h15)

Jamie XX (21h45 - 23h00)

Domingo (26/3)

Palco Budweiser

Larissa Luz (12h40 - 13h20)

Rashid (14h15 - 15h15)

L7nnon (16h25 - 17h25)

Tove Lo (18h35 - 19h35)

Drake (21h00 - 22h30)

Palco Chevrolet

Number Teddie (12h00 - 12h35)

Tuyo (13h25 - 14h10)

Os Paralamas do Sucesso (15h20 - 16h20)

Aurora (17h30 - 18h30)

Rosalía (19h40 - 20h55)

Palco Adidas

Black Pantera (12h40 - 13h20)

O Grilo (14h15 - 15h15)

The Rose (16h25 - 17h25)

Baco Exu dos Blues (18h35 - 19h35)

Cigarrettes After Sex (21h00 - 22h00)

Palco Perry’s