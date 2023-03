Lollapalooza 2023: Gorgon City faz show protocolar no festival

O duo de música eletrônica Gorgon City fez um show sem grandes altos e baixos na noite desta sexta, 24, no palco Perry’s By Johnnie Walker Blonde do Lollapalooza 2023.

Os britânicos se dispuseram a fazer o público dançar com base em suas músicas (em estilo que não é dos mais animados) e cumpriram a tarefa praticamente sem grandes interações com o público ou algo muito distinto do que vemos em festivais em termos de iluminação.

Levando-se em conta que a apresentação ‘concorreu’ com o show de Lil Nas X, presume-se que era o esperado pela maior parte dos presentes na plateia.