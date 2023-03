Lollapalooza 2023: Hot Milk aposta na energia emo de décadas passadas

A banda Hot Milk subiu ao palco Adidas do Lollapalooza 2023 no fim da tarde desta sexta-feira, 24, com integrantes que apostaram mais na energia emo e na interação com o público do que nas técnicas vocais e e instrumentais. Quem esteve presente ou assistiu pela TV ouviu músicas ou letras que lembravam bandas de sucesso em décadas passadas como Paramore, Fall Out Boy, My Chemical Romance ou Simple Plan.

Vindos de Manchester (o sotaque britânico ficava evidente em algumas das falas), ainda não têm nenhum álbum lançado - o que em tempos de streaming não os impede de ter cerca de 400 mil ouvintes mensais no Spotify, por exemplo.

A vocalista Han Mee pulou e deitou no palco, além de descer para a galera em determinado momento, acompanhada pela voz masculina, Jim Shaw. Ao introduzir uma das canções recentes do grupo, Mee pediu: “preciso que vocês finjam que essa é a música favorita de vocês, de todos os tempos”.

A temática emo era visível também nas letras do Hot Milk. “I think i hate myself, nobody else/And all my daydreams send me to hell/And all my friends have left again/Is this real or is it in my head?”, diz uma. Algo como: “Eu acho que me odeio, mais ninguém/E todos os meus devaneios me mandam ao inferno/E todos os meus amigos me deixaram de novo/Isso é real ou está na minha cabeça?”.