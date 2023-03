Lollapalooza 2023: ia ao show de Drake? Saiba como pedir reembolso dos ingressos

Os portões do Lollapalooza estavam prestes a abrir quando o festival publicou em seu perfil que Drake não faria mais o show de encerramento deste domingo, 26, por ‘causas imprevistas’. E quem comprou o ingresso por causa do show do rapper pode pedir reembolso dos ingressos?

A organização do festival informou o que poderá ser feito pelos portadores de ingressos: “Diante desse cancelamento, disponibilizaremos por liberalidade aos titulares da compra de ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 26/03 a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento, ou solicitar o reembolso do valor do ingresso. Para fazer jus ao reembolso, o ingresso das modalidades acima indicadas não poderá ter sido utilizado para acesso ao festival no dia 26/03.”

Ou seja, só quem não usou o ingresso no domingo, 26, é que poderá pedir o reembolso. É preciso fazer o pedido até o dia 5 de abril.

O passo a passo de como pedir o reembolso está no site oficial: www.lollapaloozabr.com/politica-de-ingressos.