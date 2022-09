Lollapalooza 2023 inicia pré-venda de ingressos, que podem custar mais de R$ 3 mil

Começa a venda de ingressos para o Lollapalooza Brasil, que será entre os dias 24 e 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos. Podem comprar os ingressos, a partir de meio-dia desta sexta-feira, 16, apenas clientes Bradesco. A pré-venda terá 15% de desconto e será possível parcelar em até 5 vezes.

A venda geral de ingressos para o Lollapalloza 2023 começa na quarta-feira, 21 de setembro, também ao meio-dia, e o valor poderá ser dividido em três parcelas.

Os ingressos, na pré-venda, custam a partir de R$ 900.

Está é a 10ª edição do festival de música no Brasil e o line-up do Lollapalloza 2023 ainda não foi anunciado.

Estarão disponíveis na pré-venda três tipos de ingressos. O Lolla Pass, a partir de R$ 900, dá acesso aos três dias de evento. O Lolla Lounge by Vivo (Pass), a partir de R$ 3.700, dá acesso à área VIP do LollaBR nos três dias de evento, além de open bar e food, after party, translado de ida e volta, entre outros benefícios. Já o Lolla Comfort by next (Pass), que custa a partir de R$ 1.620, garante acesso aos três dias de evento e a uma área que estreou em 2022, com lugar de descanso, lockers e food trucks exclusivos, banheiros de água corrente, entre outras facilidades. Esses valores já estão com os 15% de desconto.

Show de Jão no Lollapalloza 2022 Foto: Taba Benedicto/Estadão

A compra é limitada a quatro ingressos por CPF e pode ser feita no site, com taxa, e na bilheteria oficial, sem taxa.

Lollapalooza Brasil 2023

Dias 24, 25 e 26 de março de 2023

Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Teatro Renault (Av. Brigadeiro Luis Antônio, 411, Bela Vista). De terça a domingo, das 12h às 20h (na terça-feira, 14 de junho, a bilheteria abre às 10h). Segunda e feriados: fechado

Site de vendas (com taxa de conveniência): lollapaloozabr.com/tickets