Lollapalooza 2023: Jamie XX encerra 2º dia com remixes de Tom Zé, Simonal e funks

Jamie XX encerrou o segundo dia de shows do festival Lollapalooza Brasil neste sábado, 25. No palco Perry’s By Johnnie Walker Blonde apostou em um set com transições graduais e poucos vocais.

Mal dá pra respirar e o Jamie XX já chegou aqui no Lolla 🔥 #JamieXXNoCanalBis #LollaBRNoCanalBis #LollaNoGloboplay pic.twitter.com/5YXEzSat9b — Canal Bis (@CanalBis) March 26, 2023

O DJ também empolgou o público ao tocar alguns trechos de funks brasileiros e outras músicas como Nem Vem Que Não Tem, de Wilson Simonal, Complexo de Épico, de Tom Zé, o que derrubou um pouco o ritmo da apresentação.

Em outros momentos, o músico também pareceu focar mais em um som para a plateia apreciar do que dançar.

