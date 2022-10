Lollapalooza 2023: Line-up tem Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X

Os organizadores do Lollapalooza divulgaram, nesta terça, 11, o line-up da 10ª edição, que vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de março do próximo ano, no Autódromo de Interlagos. São mais de 70 shows entre atrações internacionais e nacionais.

Billie Eilish no Environmental Media Association Awards Gala, em 2022

Entre as atrações, destacam-se Drake (que vem a São Paulo pela primeira vez), Billie Eilish, trio de pop punk blink-182 (que virá com sua formação original: Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge), Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X, codinome do rapper americano Montero Lamar Hill, que também fará sua estreia na cidade.

Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Melanie Martinez, Jamie XX, Aurora, Tove Lo e Kali Uchis também estão no line-up. Entre as atrações brasileiras, os destaques são Ludmilla, L7nnon, Filipe Ret, Pitty, Pedro Sampaio, Anavitória e Paralamas do Sucesso.

Confira a lista completa:

Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Jane´s Addiction, The 1975, Armin van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Claptone, Fred again.., Alison Wonderland, Gorgon City, Tove Lo, AURORA, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, L7NNON, Ludmilla, Cigarettes After Sex, Rise Against, Polo & Pan, John Summit, Omar Apollo, Sofi Tukker, Filipe Ret, Pitty, Pedro Sampaio, ANAVITÓRIA, Modest Mouse, Os Paralamas do Sucesso, Black Alien, Mochakk, YUNGBLUD, Rashid, 100 gecs, Nora En Pure, Dubdogz x KVSH, Liu, Suki Waterhouse, Hot Milk, Gilsons, Devochka, Tássia Reis, Carol Biazin, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Eli Iwasa, Madds, Medulla, Planta & Raiz, D-Nox, Öwnboss, Ana Frango Elétrico, Rooftime, Santti, MULAMBA, Larissa Luz, Melanie Ribbe, Gab Ferreira, Binaryh, Carola, BABY, Deekapz, Camila Brunetta, Aliados, Aline Rocha, Valentina Luz, Brisa Flow, Number Teddie, Carol Seubert, Curol

Os ingressos estão disponíveis da seguinte forma:

Lolla Pass: (de R$ 1.284 até R$ 3.024 - valores referentes ao segundo lote, com taxa de conveniência inclusa) - Ingresso clássico e que dá acesso aos 03 dias de festival (sexta, sábado e domingo).

Lolla Comfort Pass: (de R$ 2.316 até R$ 5.448 - valores referentes ao segundo lote, com taxa de conveniência inclusa) - Ingresso para quem busca conforto durante os 3 dias de festival. Dá acesso ao festival e a área exclusiva Lolla Comfort by next com pontos de descanso, bares e cashback para alimentos, bebida e mercadorias

Lolla Lounge Pass: (de R$ 3.880 até R$ 5.344 - valores referentes ao primeiro lote, com taxa de conveniência inclusa) - para quem busca experiência premium durante os três dias de festival. Com open bar e food, traslado de ida e volta e mais benefícios.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA: Teatro Renault – Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, Bela Vista - De terça a domingo: das 12h às 20h . Segunda e feriados: fechada

Site de vendas - com taxas de conveniência: https://www.lollapaloozabr.com/

