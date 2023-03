Lollapalooza 2023: Melanie Martinez oscila entre sonho e pesadelo

A cantora Melanie Martinez encerrou o 2º dia de shows no palco Adidas do Lollapalooza Brasil 2023 na noite deste sábado, 25, com uma apresentação que transportou o público ao mundo dos sonhos - ou dos pesadelos, a depender do ponto de vista.

Logo na introdução, um cogumelo gigante (o primeiro entre tantos outros que surgiriam depois) era exibido no telão, enquanto uma voz modificada falava algumas coisas. A própria figura de Melanie, que se apresenta caracterizada como uma criatura mágica, rosa, com quatro olhos, pode assustar os incautos.

Na primeira parte do show, com luzes variando entre tons de rosa e roxo na maior parte do show, a cantora tem momentos em que soa como uma versão mais pop de Björk, acompanhada pelos diversos dançarinos e dançarinas que fazem caras e bocas enquanto dançam ao lado da protagonista do espetáculo. Após algum tempo, as melodias e danças pareciam se tornar um pouco mais alegres.

“Obrigada, do fundo do meu coração. Eu amo vocês. Não venho aqui há anos, e é tão bonito ver os seus rostos novamente. Obrigada por fazer essa noite tão especial para mim e por terem crescido comigo nesta jornada. Tenham uma bela noite!”, encerrou, antes de deixar o palco.

Melanie Martinez se apresentou no Lollapalooza Brasil pela primeira vez em 2017. À época, ela falou com o Estadão sobre seu trabalho. Clique aqui para relembrar a entrevista.

