Lollapalooza 2023: palco de eletrônica varia DJs, mas repete hits

Diversos DJs e artistas de música eletrônica se apresentaram no Lollapalooza Brasil em 2023. Apesar de cada um ter seu próprio estilo e repertório musical, o público que foi ao Autódromo de Interlagos ou acompanhou pela TV se deparou com certa falta de criatividade em alguns momentos.

Trechos de clássicos como Blue Monday, do New Order, Rhytm Of The Night, de Corona e o famoso “Ôôôô ô ôôô ôôô ôô ôô” do Zombie Nation puderam ser ouvidos diversas vezes em apresentações diferentes ao longo dos três dias do festival - às vezes, mais de uma vez no mesmo dia. Remixes de músicas de artistas como David Guetta, Calvin Harris, Avicii e Swedish House Mafia também foram usados à exaustão.

É típico do gênero a utilização de samples ou trechos maiores de músicas de terceiros. Em alguns casos, porém, parece que os artistas se sentiam ‘reféns’ das mesmas melodias para fazer o público ‘explodir’ ou cantar junto. Enquanto os espectadores aproveitam o clima, está valendo.

O lineup do Lollapalooza Brasil contou com nomes como Armin Van Buuren, Alison Wonderland, Purple Disco Machine, Jamie XX e Claptone, que se apresentaram no palco destinado ao estilo, o Perry’s By Johnnie Walker Blonde. Ainda houve Polo & Pan, Sofi Tukker e Skrillex (substituto de Drake de última hora) nos outros palcos do festival.