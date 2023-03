Lollapalooza 2023: Planta e Raiz leva reggae para o festival ao lado do Olodum

Celebrando os 25 anos de carreira, o grupo Banda e Raiz entrou no palco Adidas, do Lollapalooza Brasil 2023, às 13h20 ao lado do grupo Olodum.

A sensação era de um festival de verão em Salvador: um ritmo dançante com tambores do grupo baiano misturado com o sol de 30°C e uma galera se abraçando para cantar junto. Isso além das bolas coloridas que foram jogadas para o público no final do show.





A banda Planta e Raiz se apresenta junto com o grupo Olodum no Lollapalooza Brasil 2023 Foto: Taba Benedicto/ Estadão





" Eu acho que a gente está voltando a respirar, sabe? Ano passado a volta do Lolla foi massa, mas agora não tem chuva para cortar a vibe, não tem medo”, diz Alison Mamed, de 29 anos.

O produtor musical fez questão de vir de João Pessoa para assistir a banda, que segundo ele, cresceu escutando. “É mundo difícil banda de reggae ir pra lá perto de casa. Então fiz questão de vir para cá e valorizar a música nacional”, afirma.

Além dos hits “Com Certeza”, “Oh Chuva”, o grupo tocou Dias de Luta, Dias de Glória, de Brown Jr., Varias queixas dos Gilsons, a versão de Gilberto Gil de No Woman no Cry.