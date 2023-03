Lollapalooza 2023: Polo & Pan faz show de eletrônica com luzes, dança e voz ao vivo

A dupla francesa Polo & Pan aproveitou o fato de ser a primeira apresentação do palco Adidas do Lollapalooza a começar no período da noite nesta sexta-feira, 24, e investiu num espetáculo de luzes para embalar as nem tão aceleradas batidas eletrônicas de suas músicas.

Hora da dupla francesa Polo & Pan agitar o palco do Lolla! 🔥



Continue acompanhando tudo do Lolla no Canal Bis e no @globoplay 🗣 #PoloPanNoCanalBIS #LollaBRNoCanalBis #LollaNoGloboplay pic.twitter.com/Pn8BKxZlc3 — Canal Bis (@CanalBis) March 24, 2023

Além de músicas que oscilavam entre a calmaria, a alegria e a psicodelia, como Feel Good (cantada ao vivo, raridade em apresentações do gênero), Ani Kuni e Magic, houve espaço para um sample de É Preciso Perdoar, de João Gilberto. A cantora e bailarina Victoria Lafaurie roubou a cena no palco em alguns momentos, acompanhando os DJs ao microfone.

Polo & Pan encerraram a apresentação exibindo uma bandeira do Brasil e agradendo ao público, além de prometer: “Nos vemos em breve”. Ao lado do duo Soffi Tukker, os franceses são um dos únicos representantes da música eletrônica a tocar num palco que não seja o Perry’s By Johnnie Walker Blonde.





BRA50. SAO PAULO (BRASIL), 24/03/2023.- Fotografía de los escenarios y asistentes al Festival Lollapalooza, hoy en el autódromo Interlagos de Sao Paulo (Brasil). EFE/Sebastião Moreira Foto: EFE / EFE

