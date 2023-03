Lollapalooza 2023: qual o setlist de Billie Eilish, Drake e outras atrações do festival?

O Lollapalooza Brasil 2023 começa nesta sexta-feira, 24, e vai até domingo, 26. Mas as edições do Lolla Argentina, em Buenos Aires, e Lolla Chile, em Santiago, ocorreram no último final de semana e dão alguns indicativos sobre quais setlists as principais atrações do festival devem apresentar no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Confira:

Billie Eilish

Uma das artistas mais aguardadas do Lolla, Billie se apresenta no Brasil pela primeira vez. Principal atração da sexta-feira, ela deve fazer um show de uma hora e meia, passando pelo repertório de seus dois primeiros álbuns: os premiados When We All Fall Asleep, Where Do We Go? e Happier Than Ever. A apresentação deve começar às 21h15.

🚨 Confira a setlist do show de Billie Eilish no Lollapalooza Chile. A cantora deve apresentar as mesmas músicas no restante da turnê na América Latina.



O que acharam? pic.twitter.com/973sgsKYko — Info Billie Brasil (@InfoBillieBR) March 18, 2023

Lil Nas X

Outro nome da nova geração que estreia no Brasil é o rapper Lil Nas X. Aos 23 anos, ele se apresenta a partir das 20h10 na sexta-feira e deve cantar, em uma hora, faixas de seu álbum MONTERO, além do hit global que o projetou: Old Town Road. Lil Nas ainda vai apresentar duas canções inéditas.

Com 13 músicas, incluindo duas ainda não lançadas, confira a setlist oficial do show de Lil Nas X no Lollapalooza Chile.



— Aparentemente a mesma setlist será apresentada em todos os festivais, incluindo o Lollapalooza Brasil. pic.twitter.com/iH6uzJxDoS — Lil Nas X Brasil (@LilNasXBrasil) March 18, 2023

Twenty One Pilots

Eles não estavam na programação inicial, mas foram confirmados após o cancelamento do show do Blink-182. O Twenty One Pilots já se apresentou no Lolla Brasil em 2019 e esteve em São Paulo recentemente, em novembro do ano passado, no festival GP Week. Se seguirem a setlist do show no Chile, a banda deve fazer até um cover de Blink. Eles entram no palco às 21h30 de sábado.

Fãs do grupo têm feito uma campanha para que Mulberry Street seja incluída na setlist.

Com cover de Blink-182 e sem fogueira no palco, confira a setlist do show do Twenty One Pilots no Lollapalooza Argentina que aconteceu esta noite! 🇦🇷 pic.twitter.com/LgTu8NPPDz — TØP • ID (@topidbr) March 19, 2023

Os fãs do Twenty One Pilots, em um projeto realizado hoje, conseguiram colocar a canção "Mulberry Street" em 1º lugar no iTunes Brasil!



O projeto tem como objetivo fazer com que a banda inclua a canção na setlist deles aqui no Brasil! ❤️ pic.twitter.com/K8LjUP4S28 — TØP • ID (@topidbr) March 23, 2023

Tame Impala

Mesmo com uma fratura no quadril, o vocalista Kevin Parker bancou o show do Tame Impala nas edições sul-americanas do Lollapalooza. Eles entram no palco em Interlagos às 20h de sábado, com sons como The Less I Know The Better, Borderline e Let It Happen.

🚨E SAIU A NOTÍCIA QUE O MUNDO NÃO ACREDITOU! Setlist de Tame Impala no Lollapalooza Argentina hoje. pic.twitter.com/W9fLRlx5c6 — Tame Impala Brasil (@tameimpalabrl) March 19, 2023

Drake

A apresentação do rapper canadense é cercada de mistério. Apesar de ter uma hora e meia reservada na programação, Drake cantou por menos de 50 minutos na Argentina e não permitiu a transmissão do show pela TV. Aqui no Brasil, o Multishow tem os direitos do festival. Apesar da apresentação curta, a setlist por lá teve 28 canções. O último álbum de Drake, Honestly, Nevermind, foi lançado ano passado.

Ele canta em Interlagos no domingo a partir das 21h.

🚨 FINALMENTE! Confira a setlist do show do Drake no Lollapalooza Argentina 🇦🇷



Se houver alterações na do Chile, avisaremos aqui 🙌🏾 #LollaAR pic.twitter.com/Kbwv8z8uOk — Drake Brasil 🇧🇷 2 DIAS (@SiteDrakeBrasil) March 18, 2023

Rosalía

Quando veio a São Paulo no ano passado, Rosalía prometeu voltar em breve. E cumpriu a promessa. A espanhola se apresenta no Lolla, no domingo, a partir das 19h40. Na setlist, seu grande hit Despechá, além de destaque para as músicas do MOTOMAMI, seu álbum mais recente. Ela deve incluir ainda canções de RR, projeto com três faixas em parceria com o portorriquenho Raúl Alejandro, que foi lançado nesta sexta, 24.

