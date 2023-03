Lollapalooza 2023: Que horas abrem os portões? Como chegar? Confira perguntas e respostas

O Lollapalooza 2023 acontece nesta semana entre os dias 24 (sexta), 25 (sábado) e 26 (domingo) de março. Confira abaixo algumas perguntas comuns entre os espectadores que pretendem curtir o festival que será realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Show no Lollapalooza Brasil em 2019 Foto: Serjão Carvalho/Estadão

Que horas abrem os portões?

Os portões serão abertos às 11h em cada um dos dias de evento, 24, 25 e 26 de março de 2023.





Como chegar ao Lollapalooza 2023?

Não há estacionamento oficial disponível. A recomendação é de uso de transporte público, em especial metrô e trem. O evento fica a cerca de 850m da estação Autódromo da Linha 9 - Esmeralda da CPTM.

Para quem fizer baldeação pelas linhas Amarela (estação Pinheiros), Lilás (estação Santo Amaro) ou Diamante (estações Osasco e Presidente Altino), é necessário pegar o sentido Bruno Covas-Mendes/Vila Natal para ir ao show.





O que não pode levar no Lollapalooza?

Segundo a organização, o portador do ingresso será submetido a inspeções e revistas corporais, e seus objetos que não estejam autorizados serão descartados.

Constam na lista de objetos proibidos: Garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, animais (exceto cães de assistência, identificados e acompanhados de pessoa com deficiência); bastão para tirar foto, drones ou similares, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, cigarro eletrônico, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais, livros e copo térmico ou similares.





O que pode levar no Lollapalooza?

A organização também divulgou uma lista com o que pode ser levado ao festival sem problemas: Pulseira Lolla Cashless by Bradesco (único e exclusivo ingresso do festival), documentos pessoais, óculos escuros, barra de cereal, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, frutas cortadas, alimentos industrializados lacrados, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa, água mineral em copo plástico lacrado, carregador portátil e cabo para carregar celular, remédios com laudo/prescrição médica**, maquiagem e câmera Polaroid.

*Itens serão deixados na enfermaria e no horário indicado na prescrição serão liberados para serem ministrados.

Quantos palcos tem o Lollapalooza?

Ao todo, são quatro palcos no Autódromo de Interlagos: Palco Budweiser; Palco Chevrolet; Palco Adidas e Perry’s By Johnnie Walker Blonde.

Pode levar água no Lollapalooza?

Sim, desde que se trate de “água mineral em copo plástico lacrado”.

Pode levar carregador de celular no Lollapalooza 2023?

Sim, de acordo com a organização do Lollapalooza 2023 no Brasil, é possível entrar no festival com “carregador portátil e cabo para carregar celular”.





Qual a idade mínima para entrar no Lollapalooza 2023?

A partir de 15 anos, todos podem entrar.

De 10 a 14 anos, é possível ir, desde queo jovem esteja acompanhado dos pais ou responsáveis legais.

Menores de 10 anos não podem entrar.

No ambiente “Lolla Lounge by Vivo” não será permitida a entrada de menores de 18 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.





Quem paga meia entrada no Lollapalooza?

- Estudantes, jovens de 15 a 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda, idoso e deficiente e seu acompanhante.

- Diretor, Coordenador Pedagógico, Supervisor e titular do quadro de apoio de escolar Estadual e Municipal

- Professor da rede pública Estadual e Municipal

- Aposentados

Que horas acontece cada um dos shows do Lollapalooza 2023?

Sexta, 24 de março

Horários dos shows do 1º dia do Lollapalooza 2023, sexta-feira, 24 de março. Foto: Lollapalooza Brasil

Sábado, 25 de março

Horários dos shows do 2º dia do Lollapalooza 2023, sábado, 25 de março. Foto: Lollapalooza Brasil

Domingo, 26 de março

Horários dos shows do Lollapalooza 2023 Foto: Lollapalooza Brasil