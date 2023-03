Lollapalooza 2023: quem viu Rise Against não sentiu falta de Billie Eilish

O Rise Against encerrou os shows do palco Adidas do Lollapalooza 2023 na noite desta sexta-feira, 24. O público que deixou de lado Billie Eilish, grande atração do 1º dia de festival, se empolgou com as canções enérgicas, os solos de guitarra e as letras politizadas da banda de punk.

Imagem mostra show do Rise Against diante de plateia esvaziada em palco secundário ao mesmo tempo em que apresentação de Billie Eilish ocorria no palco principal do Lollapalooza 2023 Foto: Sebastião Moreira/EFE

O vocalista Tim McIlrath soube conduzir a plateia (a quem chamou de “família Rise Against”) dando explicações sobre determinadas músicas, empunhando um megafone ou ressaltando em como estava com saudade de tocar no Brasil desde 2017, quando o grupo se apresentou no Maximus Festival.

Quem aí tá acompanhando tudo desse showzaço no #LollaBRNoCanalBis? Dá pra curtir tudo do Lolla no @multishow, no @canalbis e no @globoplay! ✌ pic.twitter.com/9eiKUtNWcZ — Canal Bis (@CanalBis) March 25, 2023





O grupo tocou músicas como The Violence, Ready To Fall, Nowhere Generation, Prayer of the Refugee (uma das mais aclamadas, e parte do game Guitar Hero 3, lançado em 2007). Ao introduzir Swing Life Away, por exemplo, comentou: “Essa música é sobre lar, o que quer que seu lar seja. Um lar pode ser um lugar, uma pessoa, um sentimento. Seja o que você chamar de lar, essa música é para você.”

Continua após a publicidade

Vale destacar que o Rise Against já havia se apresentado para parte dos fãs paulistanos no último dia 22, quando fez uma apresentação num “sideshow” do Lollapalooza no Cine Joia.