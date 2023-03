Lollapalooza 2023: Veja os momentos mais importantes do festival

O festival Lollapalooza Brasil chegou ao fim neste domingo, 26 de março de 2023. Confira abaixo alguns dos principais momentos do festival.

Drake cancelado

Principal atração do último dia de festival, o rapper norte-americano encerraria o palco principal do festival neste domingo, 26. De última hora, porém, anunciou o cancelamento de seu show dando como desculpa a indisponibilidade de membros de sua equipe de som e produção. Em seu lugar tocou o DJ Skrillex.

Além de frustrados, muitos fãs ainda ficaram revoltados depois que surgiram imagens de Drake aproveitando uma balada nos Estados Unidos pouco antes do anúncio do cancelamento, durante a madrugada. O fato rendeu críticas de outros artistas que se apresentaram no festival, e gritos de “Ei, Drake, vai tomar no...” foram ouvidos em diversos momentos ao longo do dia no Lollapalooza 2023.

Pabllo Vittar ‘onipresente’

Apesar de não estar presente no lineup do festival, a cantora apareceu em quatro shows diferentes ao longo dos três dias de festival. A primeira participação foi ao lado de Pedro Sampaio, horas antes de encontrar Lil Nas X. No sábado, foi a vez de cantar com Sofi Tukker, e, por fim, com Tove Lo no domingo.

Ludmilla em destaque

Subestimada pela produção do festival, cantando na parte diurna e menos nobre, ainda que no palco principal do Lollapalooza Brasil, a cantora chamou atenção ao aparecer na apresentação final do evento, convidada por Skrillex.

Shows marcantes

Entre as principais apresentações do festival, um espetáculo animado e de primeira linha com Lil Nas X, que exaltou sua idade negra e gay, colocando sombra ao show de Billie Eilish, mais esperado da noite, mas não necessariamente o melhor.

Substituindo o Blink-182, a dupla Twenty One Pilots praticou alguns passos de parkour no palco enquanto o palco secundário era transportado para um mundo imaginário no bizarro show de Melanie Martinez, que se apresenta caracterizada como uma criatura mágica não-humana.

Rosalía no Lollapalooza 2023 Foto: TABA BENEDICTO

No último dia de Lollapalooza, Rosalía fez uma apresentação digna de headliner, ainda que não estivesse no palco principal. A cantora criou uma relação de ‘velhos amigos’ com parte do público e chegou a se encontrar com Gloria Groove em determinado momento.

Mais cedo, Baco Exu do Blues fez uma apresentação carregada nos backing vocals femininos de suas colegas de palco, com diversas homenagens e referências à cultura negra.