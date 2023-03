Lollapalooza 2023: veja os principais destaques do 2º dia de shows

Os shows do 2º dia do Lollapalooza Brasil 2023 chegaram ao fim na noite deste sábado, 25. Ainda é possível assistir a um compacto com os melhores momentos na TV aberta na Globo, a partir das 1h05 da madrugada de sábado para domingo.

Confira abaixo os principais destaques das apresentações de hoje no Lollapalooza (separados por palco):

Palco Budweiser

Mulamba transforma palco de festival em manifesto feminista

Ludmilla é, mais uma vez, subestimada por um festival

Ludmilla faz público cantar pagode a plenos pulmões

The 1975 faz do festival seu próprio pub inglês e cativa publico

Continua após a publicidade

Twenty One Pilots leva parkour ao palco do festival





Palco Chevrolet

‘Chefão’ que criou o Lolla, Perry Farrell toca o espírito do festival

Tame Impala veta transmissão de TV e revolta fãs





Palco Adidas

Continua após a publicidade

Filipe Ret leva trap carioca ao palco do festival

Sofi Tukker garante dança sem dor de cabeça

Melanie Martinez oscila entre sonho e pesadelo

Palco Perry’s By Johnnie Walker Blonde

Liu monta festa pop para animar público do festival

Purple Disco Machine deixa tudo roxo no festival

Jamie XX encerra 2º dia com remixes de Tom Zé, Simonal e funks

Continua após a publicidade