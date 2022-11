Lollapalooza anuncia Willow Smith como nova atração surpresa

Publicidade

O perfil do Lollapalooza Brasil no Twitter anunciou na manhã desta quinta-feira, 17, que o evento terá mais uma atração surpresa: a cantora Willow Smith como atração no dia 26 de março. A edição 2023 no país que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Nos três dias do evento de música, nomes como Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X estão na programação.

É ELA! Muito felizes em anunciar que a WILLOW se junta ao time de atrações da nossa décima edição. Ela se apresenta no domingo, dia 26/03. ❤️‍🔥#WILLOWNoLollaBR pic.twitter.com/7upLo5erme — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) November 17, 2022

Willow é cantora e atriz, filha dos atores Will Smith e Jada Pinkett, irmã de Jaden e Trey Smith. Ela tem 22 anos e aos 10 lançou seu primeiro single Whip My Hair. Em agosto desse ano ela lançou seu quinto álbum de estúdio, o Coping Mechanism.