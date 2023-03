Lollapalooza Brasil 2023: veja os principais destaques do 1º dia

Os shows do 1º dia do Lollapalooza Brasil 2023 chegaram ao fim na noite desta sexta-feira, 24. Ainda é possível assistir a um compacto com os melhores momentos na TV aberta na Globo, a partir das 1h35 da madrugada de sexta para sábado.

Confira abaixo os principais destaques das apresentações de hoje no Lollapalooza (separados por palco):

Palco Budweiser - Lollapalooza 2023

Pela 1ª vez no festival, Anavitória foca em álbum ‘Cor’

Mother Mother faz valer cada segundo de show

Kali Uchis canta suas principais músicas no festival

Billie Eilish queima na fogueira de Lil Nas X

Palco Chevrolet - Lollapalooza 2023

Black Alien cria ponte com verdades periféricas em um ‘Lollapalooza branco’

Conan Gray canta seu pop dramático para geração tiktoker

Lil Nas X ressalta identidade negra e gay a cada canção

Palco Adidas - Lollapalooza 2023

Hot Milk aposta na energia emo de décadas passadas

Polo & Pan faz show de eletrônica com luzes, dança e voz ao vivo

Quem viu Rise Against não sentiu falta de Billie Eilish

Perry’s By Johnnie Walker Blonde - Lollapalooza 2023

Devochka dribla calor com músicas famosas e faz público dançar

Pedro Sampaio se declara bissexual e canta com Pabllo Vittar

Gorgon City faz show protocolar no festival

Mistério de Claptone encerra 1º dia de festival