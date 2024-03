Lollapalooza 2024: 2° dia é marcado por muita lama e ‘roteiro perfeito’ dos Titãs; leia balanço

O 2.º dia do Lollapalooza Brasil em 2024 colocou mais um desafio além da chuva que pairava sobre o Autódromo de Interlagos desde sexta, 22. O público teve de enfrentar uma lama tomando conta do local, que não resistiu à mudança de tempo e ao vai e vem da multidão.

Show dos Titãs no Lollapalooza Brasil 2024, na noite de sábado, 24 de março Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE É bem verdade que a chuva e a lama já viraram uma tradição do festival, sobretudo pela época do ano em que ele ocorre. Os frequentadores, porém, embora cientes do risco, acham que a organização do poderia estar mais atenta ao problema. Leia mais sobre o tema clicando aqui. O Lollapalooza recebeu um público visivelmente mais energético do que o dia anterior para conferir destaques como Titãs, Thirty Seconds To Mars e Hozier. Apesar de ter começado vazia e com chuva, o evento logo abrigou uma multidão.

Manu Gavassi

Manu Gavassi se emocionou durante seu show no Palco Alternativo na tarde deste sábado, 23. A cantora fez uma apresentação bastante simples, mas que provou seu valor como artista e agradou o público ao passar por sucessos como Garoto Errado e Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim.

Manu Gavassi no Lollapalooza Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Hozier

Hozier cantou no Palco Samsung Galaxy perto do anoitecer, horário que casou com uma apresentação marcado por uma sintonia constante com a plateia. Acostumado com shows intimistas, o cantor não ignorou a energia do público brasileiro e o manteve nas mãos até o último acorde. O auge, certamente, foi seu maior sucesso, Take To Church, momento em que desceu para cantar com os fãs.

Hozier no Lollapalooza 2024 Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

Thirty Seconds To Mars

O Thirty Seconds To Mars, duo formado pelos irmãos Shannon e Jared Leto, fez um espetáculo que agradaria até um espectador casual. Ancorado no carisma do vocalista, que também é ator, fez um show explosivo, com pirotecnia e fãs ao palco. Teve até uma participação especial do jogador Marcelo, ex lateral da seleção brasileira de futebol.

O festival ainda recebeu o metal do Limp Bizkit, que também atraiu uma multidão. Os presentes não esconderam a animação de ver a banda, que tocou covers de The Who e George Michael.

Show do 30 Seconds To Mars, com Jared Leto, no Lollapalooza Brasil 2024, no Autódromo de Interlagos, em 23 de março de 2024. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Kings Of Leon

O Kings Of Leon subiu ao palco, mais uma vez, como uma atração anunciada após a divulgação do line-up. A banda substituiu o Paramore, que cancelou a vinda em janeiro. O grupo escolheu fazer uma apresentação engessada, que, por vezes, chegou a confundir o público - logo de início, arriscaram tocar Mustang, último single lançado pela banda. Por sorte, o show terminou no auge com Sex On Fire.

Show do Kings Of Leon no Lollapalooza Brasil 2024 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Titãs

O Titãs foi a atração final desse 2.º dia do Lollapalooza Brasil. A banda, em último show da turnê que reuniu a formação clássica, foi bem recebida pela público, formado também por uma geração que provavelmente jamais os tinha assistido juntos. Músicas como Eu Preciso de Você Agora, Marvin, Flores e Polícia empolgaram que aguentou firme embaixo de chuva.