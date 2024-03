O Lollapalooza 2024 chegou ao fim na noite deste domingo, 24, com shows da cantora americana SZA e da banda de rock Greta Van Fleet. A edição deste ano, a primeiro organizado pela Rock World, empresa dona do Rock In Rio, teve as características tradicionais do festival: público diverso, shows memoráveis (e muitos medianos), chuva e muita lama.

O evento enfrentou desafios antes mesmo de começar, com quatro cancelamentos, sendo o mais sentido o banda Paramore, substituída por Kings of Leon no sábado. Além disso, na madrugada de sexta, um incêndio atingiu uma tenda de apoio, mas logo foi controlado. Mesmo com os obstáculos, contudo, o saldo parece ter sido mais positivo do que negativo.

Show de Gilberto Gil no Lollapalooza Brasil 2024 no domingo, 24 de março. Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE A organização não passou o número total de espectadores que passaram pelo evento, mas eram esperadas 240 mil pessoas. O último dia foi mais tranquilo do que os primeiros, com a garoa, que não deixava o Autódromo de Interlagos desde sexta, finalmente dando trégua. Ainda assim, a lama dificultou o trânsito entre os palcos e incomodou. Na sexta, o “dia punk” do festival, um grande público que lotou o Autódromo para ver bandas como The Offspring, Arcade Fire e Blink-182, mas sofreu com a chuva e o frio. Os brasileiros Marcelo D2 e Luísa Sonza também tocaram durante a tarde. Veja os destaques.

Já no sábado, um verso específico do clássico de Tom Jobim faz todo o sentido: “É a lama, é a lama”. Foi difícil se locomover pelo Autódromo, mas o público não desanimou e aproveitou os shows de Hozier, Thirty Seconds to Mars e Limp Bizkit. A banda Kings of Leon, que substituiu Paramore após cancelamento, é o grupo Titãs, fecharam a noite. Veja os destaques.

Show do Kings Of Leon no Lollapalooza Brasil 2024 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Já neste domingo, além de SZA e Greta Van Fleet, os destaques do último dia foram Sam Smith, que fez um show grandioso, e Gilberto Gil, que foi abraçado pelo público jovem e fez apresentação apoteótica.

Veja os melhores e os piores entre os principais shows do Lollapalooza Brasil 2024 escolhidos pela equipe do Estadão, de acordo com as análises ao longo do evento:

Os melhores shows do Lollapalooza Brasil 2024

Gilberto Gil

Atração alocada entre o fim de tarde e o começo da noite, Gilbetto Gil foi visto por um público jovem que estava no Lolla para atrações como Sam Smith e Sza. No entanto, foi carinhosamente abraçado pela plateia que se juntou em peso em frente ao palco Samsung. Gil, em pleno vigor, comandou a massa e fez todos cantarem sucessos como Aquele Abraço, Realce, Vamos Fugir e Palco. Um showzaço.

Sam Smith

Sam Smith se apresentou no Palco Samsung Galaxy antes dos headliners, mas em apresentação digna de ter sido uma das atrações principais. Fez um show ‘sobre liberdade’, como descreveu, com tom grandioso, em que mostrou que tem potência vocal e ótimos hits. Emocionou o público e fez a plateia dançar com uma das melhores performances do festival.

Hozier

Hozier cantou no Palco Samsung Galaxy perto do anoitecer, horário que casou com uma apresentação marcado por uma sintonia constante com a plateia. Acostumado com shows intimistas, o cantor não ignorou a energia do público brasileiro e o manteve nas mãos até o último acorde. O auge, certamente, foi seu maior sucesso, Take Me To Church, momento em que desceu para cantar com os fãs.

Titãs

Há que se comemorar a escalação dos Titãs para o Lolla. Em dia de uma programação eclética, para um público de todas as idades, pairava a curiosidade se o som da banda ia apenas satisfazer os mais saudosistas.

No entanto, a música dos Titãs - com gosto do concreto paulistano, dos homens da selva da pedra - continuam sendo como pedradas no status quo. “Nenhuma pátria me pariu”, cantou Arnaldo Antunes em um dos primeiros números do excelente show que encerrou o segundo dia do Lolla Brasil.

Show dos Titãs no Lollapalooza Brasil 2024, na noite de sábado, 24 de março Foto: Taba Benedicto/Estadão

Sza

SZA subiu pela primeira vez em um palco brasileiro neste domingo, 24, durante o Lollapalooza. A cantora pode até ter demorado para ter seu talento reconhecido, mas veio ao País no momento certo: auge da carreira e quebrando recordes.

A cantora de R&B, que, com o excelente álbum SOS, se tornou uma “diva pop”, une tudo o que há de melhor nessa denominação: a voz, o conceito, o público e, principalmente, por onde ir. Ela é a comandante de seu próprio navio.

A cantora poderia ter aproveitado mais os presentes, que tanto queria ver e tanto queriam vê-la. Foi o único elemento faltante em uma performance teatral e musicalmente perfeita.

Thirty Seconds to Mars

De capa prateada e brilhante, Jared Leto, lider da banda, chegou como um super herói, com o punho para o alto e pedindo para os fãs pularem com a música Up In The Air. O show de luzes, a pirotecnia e até balões pretos incorporaram a apresentação e a deixaram ainda mais grandiosa. Foi um espetáculo do início ao fim, ancorado pelo carisma do vocalista.

Os piores shows do Lollapalooza Brasil 2024

Kings of Leon