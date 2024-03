Titãs no Lollapalooza: formação clássica encontra ‘geração dos festivais’ de braços abertos

Sobretudo por um aspecto: a formação clássica reunida novamente - com a ausência sentida do guitarrista Marcelo Fromer (1961-2001) - jamais foi um arremedo da banda que foi uma das pedras fundamentais do rock nacional dos anos 1980.

Há, portanto que se comemorar a escalação dos Titãs para o Lolla. Em dia de uma programação eclética, para um público de todas as idades, pairava a curiosidade se o som da banda iria apenas satisfazer os mais saudosistas. Sempre constou que a juventude, dentro do espectro do pop rock brasileiro, curtia mais as letras ácidas de Cazuza e as questões existenciais de Renato Russo - será que ainda se conectam a esses artistas?