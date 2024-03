O cantor fez um show completo. Não por menos: disse que investiu R$ 1 milhão na apresentação. Trocou de roupa quatro vezes (acompanhado por dançarinos, que também mudaram o figurino). Demonstrou habilidade vocal e na dança, imitando os passos de Michael Jackson e fazendo uma boa mescla entre a homenagem e seu funk.

O público, predominantemente mais jovem, se divertiu com as duas partes do show, dançando as músicas do artista e cantando alto hits como Fazer Falta. Livinho encerrou com Black And White, mas, antes de sair, disse que o show seria mais longo, mas que atrasou por conta da organização e teria que ser encerrado para dar sequência à programação.