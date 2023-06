‘Love, Love’: Música de Melody e Naldo Benny é retirada do Spotify

A música Love, Love, de Melody e Naldo Benny, lançada em 16 de junho, acabou sendo retirada do Spotify nesta terça-feira, 27. Agora, ela aparece como indisponível no tocador e foi excluída do chart.

O motivo oficial ainda não é sabido, mas a canção continha uma interpolação (processo de usar peças de música existentes para criar uma nova composição) da canção Kiss Kiss, de 2007, do rapper norte-americano Chris Brown, que é creditado na versão brasileira.

O artista teria concedido permissão para o uso da canção, no entanto, desde seu lançamento, a música tem sido acusada de plagiar Tu Vai Me Ver no Paredão de MC Thammy, que também se inspirou em Kiss, Kiss.

Love, Love já contava com mais de 4 milhões de visualizações. Melody chegou a usar o Instagram nesta terça para comemorar o fato da música com Naldo ter ultrapassado até mesmo o mais novo hit de Anitta, Funk Rave, no streaming. Ela postou um print da plataforma circulando sua canção e a da cantora carioca. “Quando você sabe que venceu”, escreveu Melody.

A interpolação musical não é um crime, mas só é válida quando você obtém a permissão do proprietário da composição subjacente, uma vez que ela está apresentando a composição em sua nova canção, não a gravação original.

‘Funk Rave’ de Anitta

Como Love, Love não consta mais na lista das músicas mais populares do Spotify, Funk Rave retoma a posição anterior.

Internautas usaram as redes sociais para comentar o assunto e fãs de Anitta aproveitaram a situação para criticar Melody.

O Estadão tenta contato com Naldo e Melody, por meio das assessorias, mas não obteve respostas até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para atualização.





Disponível no Youtube

Enquanto isso, a música segue disponível em outras plataformas, como o Youtube.