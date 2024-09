Luan Santana cancelou a participação que faria no Rock In Rio 2024 neste sábado, 21, no show Para Sempre Sertanejo, que fecha a noite do ‘Dia do Brasil’ no festival. O motivo teria sido o atraso das apresentações do palco principal, o Mundo, após problemas técnicos durante a tarde.

Dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó e cantor Luan Santana ensaiam com a orquestra sinfônica de Heliópolis em estúdio do Instituto Bacarelli. Artistas iriam se apresentar no “Dia Brasil” no palco Mundo do Rock in Rio 2024, mas participação acabou sendo cancelada Foto: Daniel Teixeira/Estadão

PUBLICIDADE Em comunicado, a equipe do cantor explicou o porquê da desistência: ele já contava com outro show marcado na mesma noite, em São José, cidade de Santa Catarina. Luan Santana chegou a compartilhar em seus stories do Instagram um vídeo que mostra alguns de seus fãs animados com a possibilidade de vê-lo no Rock In Rio. “Os melhores fãs desse mundo. Eu não via a hora de encontrar vocês no Palco Mundo. Não foi dessa vez. Eu tava pronto pra vocês”, escreveu.

Clique aqui para relembrar detalhes do ensaio da apresentação. Confira abaixo a íntegra do comunicado do Rock In Rio e da equipe de Luan Santana explicando o motivo pelo qual o cantor cancelou sua participação no show.

Comunicado do Rock In Rio

“A organização do Rock In Rio comunica que Luan Santana cancelou sua participação no show ‘Para Sempre Sertanejo’.

O show estava marcado inicialmente para as 21h10 e agora acontecerá às 22h40 no Palco Mundo. O cantor estava com dois shows agendados para hoje.

‘Para Sempre Sertanejo’ segue confirmado com Chitãozinho e Xororó recebendo Ana Castela, Simone Mendes e Junior.”

Comunicado da equipe de Luan Santana

“Por razões alheias a nossa responsabilidade, a equipe de Luan Santana anuncia a inviabilidade de sua presença no Rock in Rio na noite deste sábado (21), no palco Mundo. A apresentação estava marcada para 21h30.

No entanto, fomos surpreendidos com o aviso da organização do Rock in Rio sobre a ocorrência de atraso no início do show que levaria pela primeira vez os astros da música sertaneja ao maior festival do Brasil.

É preciso enfatizar que a equipe de Luan Santana só confirmou a participação do cantor no RiR, meses atrás, sob o compromisso da organização de que não haveria atraso em sua apresentação, visto que ele já tinha um grande show agendado para esta mesma data em São José (SC).

Diante do atraso anunciado, a equipe de Luan Santana não teve outra alternativa senão optar por sua ausência no RiR.

Atenciosamente

Equipe Luan Santana”