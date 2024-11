‘Luau MTV’, programa de sucesso nos anos 2000, está de volta; saiba quando vai ao ar

O retorno do Luau MTV, programa de sucesso nos anos 2000 da MTV Brasil, acaba de ganhar data de estreia: o especial de música vai ao ar no dia 12 de dezembro, uma quinta-feira, às 20h30, e estará disponível na Pluto TV, na MTV e no YouTube da MTV Brasil.

Retorno do Luau MTV terá apresentação de L7nnon e Marcelo Falcão. Bella Campos apresenta, Pedro Scooby mostra os bastidores e Sarah Oliveira conduz entrevistas. Foto: @marcelofalcao via Instagram

PUBLICIDADE Gravado em Preá, no Ceará, o Luau MTV terá como atração uma parceria entre o rapper L7nnon e Marcelo Falcão, vocalista da banda O Rappa que atualmente aposta em carreira solo. A apresentação fica por conta da atriz Bella Campos, enquanto Pedro Scooby mostra os bastidores. Sarah Oliveira, ex-VJ da MTV e apresentadora do Minha Canção, da rádio Eldorado, faz participação especial, entrevistando os artistas

Com patrocínio da cerveja Corona, o especial marca a chegada do verão e retoma o formato do programa original: a praia como cenário e o som acústico, com violão e percussão, em uma atmosfera intimista.

A primeira edição do programa foi exibida em 1997. Participaram artistas como Ivete Sangalo, Charlie Brown Jr., Cássia Eller e Nando Reis. A última temporada, em 2012, teve a banda Raimundos entre as atrações e foi comandada por Ellen Jabour.