Luísa Sonza e Ferrugem unem os universos do pop e do pagode na canção ‘Saudade’: ‘Enriquecedor’

Luísa Sonza e Ferrugem estão juntos, pela primeira vez, em Saudade. A música foi lançada nesta sexta-feira, 23, junto com o videoclipe. Ela faz parte do próximo EP do cantor, chamado Interessante, com previsão de lançamento ainda este ano.

A cantora pop e o pagodeiro são amigos há muitos anos e sempre desejaram lançar um trabalho juntos, unindo o que há de melhor em cada gênero musical. E foi a partir desse desejo que, finalmente, saiu o single. A letra narra as lembranças de um ex-casal que recorda os momentos de felicidade, num misto de melancolia e nostalgia.

“Acompanho o Ferrugem há muito tempo e tenho um carinho enorme por ele. Ele é um grande artista e ter essa experiência tão próxima com ele, participando de um trabalho, foi enriquecedor”, disse Sonza.

“Sempre admirei o trabalho dela. A primeira vez que a vi, foi no YouTube, se não me engano. Desde então, me tornei um admirador do talento dela, que foi crescendo e aflorando ainda mais, ao longo dos anos. De lá pra cá, sempre tive o desejo de cantar com ela. Toda vez que nos encontrávamos, falávamos sobre uma parceria”, contou Ferrugem.

O artista revelou que depois que os dois cantaram juntos no Altas Horas, programa da TV Globo, começaram a procurar, de fato, uma música que conseguisse unir o estilo de cada um. “De repente, ela me trouxe a canção, ela escolheu. Falei que estava gravando um disco e a Luísa deu força para colocá-la nesse álbum. Aceitei, claro”, falou.

“Saudade tem um beat legal. Pedi que tivesse essa ligação com o eletrônico para que ficasse com a cara dela. Deixei Luísa à vontade dentro do universo dela, mesmo tendo o pagode como a essência principal da música”, ressaltou Ferrugem.

Repercussão

O cantor comemorou a repercussão da música. “Para mim está sendo maravilhoso, principalmente pelo fato de estar agora tendo mais contato com a rede social, por meio da Luísa. Sou um cara que não é muito de internet. Até tento estar mais ativo, mas é uma coisa que é difícil para mim”, confessa.

“Só da gente ter dito antes que viria um feat com a Luísa Sonza, deu uma comoção popular absurda. Assim como foi com a IZA, que também é uma diva pop. Esse burburinho todo é muito bacana, enriquecedor”, emendou o artista.

Ferrugem ressaltou que o fato de unir dois universos musicais é uma forma interessante de furar bolhas. “Estou aproveitando bastante o fato da Luísa ter essa popularidade para o meu trabalho furar certas bolhas, talvez das pessoas que ouvem mais o pop darem uma atenção ao meu pagode. Acho que para ela também é interessante se juntar ao pagode. Então estamos fazendo uma troca bacana”, declarou.

Sobre ‘Saudade’

Melancolia com pegada pop, é assim que Ferrugem define Saudade: “É muito melancólica (risos). Mas o legal dela é que a linha harmônica não tem o pagode impresso. Ela é pop, dentro de quatro acordes. O pop gira muito dentro disso: de três a quatro acordes. Já o pagode é cheio de surpresa, dissonância, dificuldades para certos ouvidos. O pop é bem mais audível, mais fácil das pessoas e crianças assimilarem; além da letra, que é bacana e curta, com o refrão mais curto que tive na minha vida (risos)”.

Segundo o pagodeiro, as características em uma música citadas acima trazem resultados mais rápidos. “Inclusive do ponto de vista de mercado. E para mim porque, mesmo sendo uma música do meu disco e eu sendo do pagode, me faz entrar no universo pop que eu gosto muito”, destacou.

Luísa Sonza e Ferrugem gravam música juntos pela primeira vez Foto: Caio Viegas/Divulgação

Novo álbum

Ferrugem revelou que participou ativamente da produção do novo álbum, intitulado Interessante, que será lançado em breve.

“Estou com o disco pronto, completo, está lindo demais. Desta vez, estou muito envolvido na produção, muito mais do que nas outras vezes, posso me colocar, de fato, como um dos produtores desse disco. E eu tenho certeza que a galera que curte meu trabalho vai receber o que me pedem, o que estão esperando de mim, com qualidade. É um dos discos que estou tendo mais carinho porque tive mais contato, do início à finalização”, declarou.