Madonna cantou pela 1.ª vez no Brasil em 1993, no Morumbi; veja setlist e fotos

A primeira vez que Madonna esteve no Brasil para cantar aconteceu em 3 de novembro de 1993. À época, o País não estava tão acostumado a receber tantos shows internacionais como hoje, mas havia os exemplos recentes do Rock In Rio e o de Michael Jackson, que cantou no mesmo estádio do Morumbi semanas antes. Modonna volta em 2024. Em breve, os detalhes de seu show no Rio de Janeiro serão revelados.

Madonna durante seu show no estádio do Morumbi, em São Paulo, em 3 de novembro de 1993. Foto: Luludi/Estadão

PUBLICIDADE Inicialmente, os ingressos seriam vendidos apenas no shopping Morumbi, na zona sul da capital. Diante do excesso de pessoas, foram abertos pontos de venda também nos shoppings Paulista, Eldorado e West Plaza. Ainda era possível comprar via telefone (daqueles ainda compostos por apenas sete números). Os preços eram os seguintes: Cr$ 2,5 mil (arquibancadas); Cr$ 3,6 mil (gramado); Cr$ 6,1 mil (cadeiras normais); Cr$ 20 mil (cadeiras especiais). O assédio dos fãs tinha um ar de exagero. Diante do hotel em que Madonna ficou, alguns usavam binóculos e se amontoavam à espera de ver a rainha pop. Fotógrafos buscavam o ângulo para um bom clique, e a polícia teve que ser acionada para tentar evitar alguns tumultos.

No dia do show, a organização chegou a anunciar um atraso de 15 minutos, o que acabou não se concretizando. A artista chegou ao palco às 21h, enquanto mais de 2 mil pessoas com ingressos para a arquibancada ainda estavam do lado de fora. A produção e o policiamento tentaram apressar as coisas.

O Estadão, à época, publicou um relato sobre o show de Madonna no Morumbi. Entre os destaques, o momento em que pegou uma bandeira brasileira e perguntou ao público o que significava “Ordem e Progresso”, além de seu cover de Garota de Ipanema, e de momentos em que tentou imitar Xuxa, a ‘rainha dos baixinhos’ que fazia sucesso na TV durante sua passagem pelo Brasil. Os postos médicos do estádio registraram cerca de 300 ocorrências, a maioria por calor ou excesso de álcool. LEIA A MATÉRIA PUBLICADA NO DIA SEGUINTE AO SHOW

Uma apresentação extra, para o dia seguinte, 4 de novembro, chegou a ser cogitada, mas jamais se concretizou. Com isso, restava à cantora seguir rumo ao Maracanã, onde faria mais uma apresentação.

A loucura dos fãs perseguiu a cantora até sua saída da cidade, em direção ao Rio de Janeiro, quando uma adolescente de 16 anos invadiu a pista do Aeroporto de Guarulhos para tentar agarrar o trem de pouso do avião em que Madonna estava.

Fotos dos shows de Madonna no Brasil em 1993 - Morumbi e Maracanã

MAD04 RIO DE JANEIRO 06/11/1993 CADERNO 2/Show Madonna no Maracanã FOTO OTAVIO MAGALHAES/AE Foto: AE / AE

S12 ARQUIVO 03-11-1993 GUIA ESTADO MADONNA , CANTORA - SHOW MADONNA FOTO LULUDI/ AE Foto: AE / AE

Brasil, Rio de Janeiro, RJ. 07/11/1993. A cantora Madonna se apresenta durante show no estádio Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Negativo: 934931 - Crédito:OTÁVIO MAGALHÃES/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Codigo imagem:21545 Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

Brasil, Rio de Janeiro, RJ. 07/11/1993. A cantora Madonna (c) se apresenta durante show no estádio Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Negativo: 934931 - Crédito:OTÁVIO MAGALHÃES/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Codigo imagem:21544 Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

Brasil, São Paulo, SP. 03/11/1993. A cantora Madonna (c) se apresenta durante show no estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Negativo: 935816 - Crédito:LULUDI/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Codigo imagem:21541 Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

Brasil, Rio de Janeiro, RJ. 07/11/1993. A cantora Madonna se apresenta durante show no estádio Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Negativo: 934931 - Crédito:OTÁVIO MAGALHÃES/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Codigo imagem:21546 Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

Brasil, São Paulo, SP. 03/11/1993. A cantora Madonna (c) se apresenta durante show no estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Negativo: 935816 - Crédito:LULUDI/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Codigo imagem:21547 Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

Brasil, Rio de Janeiro, RJ. 07/11/1993. A cantora Madonna se apresenta durante show no estádio Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Negativo: 934931 - Crédito:OTÁVIO MAGALHÃES/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Codigo imagem:21548 Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

Setlist do show de Madonna em 1993, no Morumbi, em São Paulo

De acordo com o site setlist.fm, as seguintes músicas foram cantadas: