Madonna e filhas vão ao show da Billie Eilish e tiram foto nos bastidores; veja

Madonna levou as filhas Estere e Stella, de 12 anos, para assistir a um show de Billie Eilish. O momento foi registrado pela cantora nas redes sociais na última segunda-feira, 21. Na legenda, ela escreveu: “É bom sair de casa”.

No Instagram, Madonna abriu um álbum de fotos do evento, com registros do show e do encontro com Billie nos bastidores.

Madonna levou as filhas Estere e Stella, de 12 anos, para assistir a um show de Billie Eilish. Foto: @Madonna via Instagram