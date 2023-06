Madonna e Sam Smith marcam parceria inédita com o lançamento da dançante ‘Vulgar’; ouça

Pela primeira vez, Sam Smith e Madonna se juntam e lançam o single dançante Vulgar, que chegou em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, 9. A canção cita o nome da rainha do pop muitas vezes e ela mesma declama: “Garoto, se abaixe, fique de joelhos porque eu sou Madonna/ Se você mexer com Sam hoje/ Mexeu comigo”.

Vulgar é a primeira canção inédita de Sam Smith desde o lançamento do álbum Gloria (2023), em janeiro. Já para Madonna, é a segunda parceria do ano; depois de Popular, gravada com The Weeknd e Playboi Carti.

No Instagram, Sam Smith falou sobre a novidade: “VULGAR é uma música muito especial para mim. Eu, a rainha e um grupo de algumas das pessoas mais talentosas que conheço, entramos no estúdio no dia seguinte ao Grammy e criamos essa música. A criatividade era pura e a energia estava viva. Estou tão animado para compartilhar isso com vocês, marinheiros! VULGAR É LINDO!!!! Em todos os lugares agora. Te amo, Madonna”.

Prévia na redes sociais

No início desta semana, Madonna compartilhou um TikTok, em que a estrela surge de meia arrastão e um colar de cruz, enquanto canta um de seus versos na música.

Sam Smith compartilhou um vídeo de alguns de seus dançarinos com um trecho da música tocando ao fundo, com a legenda “Vulgar é lindo”.