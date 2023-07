Madonna estava ‘esgotada’ e ignorou sintomas de infecção para não parar ensaio de turnê, diz revista

A cantora Madonna contraiu uma infecção bacteriana que a fez ser hospitalizada e adiar a turnê Madonna: The Celebration Tour no final de junho. Anteriormente, porém, a artista teria ignorado os sintomas para não precisar interromper os ensaios que fazia para se apresentar.

Segundo fontes anônimas ouvidas pela People, a artista estava “esgotada” e se esforçando “além do limite”. “Ela pensava que [os sintomas] iriam embora. [...] Ela não estava se sentindo 100% por um tempo antes da turnê. Ela é rígida em sua busca por ser melhor, impressionar seus fãs e fazer o que outros antes dela não fizeram”, comentou uma das fontes.

Madonna ignorou sintomas de infecção bacteriana para não interromper ensaios da turnê 'Celebration', segundo a 'People'. Foto: Neil Hall / REUTERS

“Madonna estava ocupada por um longo período e não cuidando de si mesma”, disse outra. “Ela apenas continuava a se esforçar além do limite”.

A cantora recebeu alta do hospital na última quinta-feira, 29. Conforme a atriz Debi Mazar, amiga íntima da artista, ela estaria se recuperando em casa.

A informação de que Madonna havia passado “vários dias na UTI” foi confirmada pelo empresário dela, Guy Oseary, na última quarta-feira, 28, através de uma publicação no Instagram.

A turnê Celebration teria início no próximo dia 15, passando por 35 cidades. As apresentações vão celebrar as quatro décadas de carreira da artista, dando destaque ao primeiro disco, Madonna, de 1983. O álbum contém músicas marcantes, como Like a Virgin e Papa Don’t Preach.

Continua após a publicidade

A equipe de Madonna ainda não divulgou as novas datas da turnê. Não há previsão de shows no Brasil.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais