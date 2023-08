Madonna revela novas datas para turnê nos EUA e cancela shows em cinco cidades; veja

LOS ANGELES (AP) - A Celebration Tour, turnê que Madonna teve de adiar após ser internada, começará no Brooklyn, em Nova York, em questão de meses.

Em junho, Madonna sofreu o que seu empresário chamou de “grave infecção bacteriana”, o que a levou a uma internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por vários dias. A Celebration Tour havia sido originalmente programada para começar na América do Norte no dia 15 de julho em Vancouver, no Canadá, e terminar no dia 8 de outubro em Las Vegas, nos Estados Unidos. As datas foram adiadas enquanto ela se recuperava.

A turnê agora terá início no dia 14 de outubro, na O2 Arena, em Londres.

Madonna revelou as novas datas da turnê 'Celebration Tour', que teve de ser adiada após sua internação, nos Estados Unidos. Foto: Neil Hall / REUTERS

Nesta terça-feira, 15, a Live Nation anunciou que a maioria das datas da turnê norte-americana de Madonna foram remarcadas. Os shows começarão no Reino Unido e na Europa. Madonna se apresenta nos Estados Unidos a partir do 13 de dezembro no Barclays Center, em Brooklyn, Nova York, e termina os shows no dia 24 de abril de 2024, no Palacio de los Deportes, na Cidade do México.

As datas em São Francisco, Las Vegas e Phoenix - assim como Tulsa, em Oklahoma, e Nashville, no Tennessee - foram canceladas devido a conflitos de agenda. Os reembolsos estarão disponíveis a quem adquiriu os ingressos.

Na época do anúncio do adiamento da turnê, Madonna compartilhou uma mensagem no Instagram. “Estou no caminho da recuperação e incrivelmente grata por todas as bênçãos em minha vida”, escreveu a estrela pop. “Meu foco agora é minha saúde e ficar mais forte e garanto que estarei de volta com vocês assim que puder.”

Continua após a publicidade

Seu empresário, Guy Oseary, foi quem confirmou que a cantora estava internada. Madonna “desenvolveu uma infecção bacteriana grave que a levou a uma internação de vários dias na UTI”, escreveu ele no Instagram. “A saúde dela está melhorando, mas ela continua sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa.”