Mãe de Emicida defende Fióti após acusação de desvio: ‘A palavra maldita calou nossa família’

A disputa judicial entre Emicida e Fióti, seus filhos mais conhecidos do público, levou Dona Jacira a se manifestar publicamente nesta quinta-feira, 3. Em uma carta aberta divulgada nas redes sociais, a mãe dos artistas saiu em defesa de Fióti, acusado pelo rapper de desviar R$ 6 milhões da Lab Fantasma, empresa que administravam juntos.

Dona Jacira entre os filhos Fióti (esq.) e Emicida. Foto: João Sal

“A palavra maldita calou fundo no coração da minha família e no coração dos nossos homens bons”, escreveu Dona Jacira, ao destacar o impacto do conflito interno. “Sem chance de defesa, fizeram-no réu. As hienas nos rondam, querem nossa queda. Mas não conseguirão.”

PUBLICIDADE A matriarca defendeu o filho caçula e reforçou sua visão sobre a gravidade das acusações. “Falo em nome das mulheres que estão à frente da Lab desde quando ninguém via possibilidade”, afirmou. E completou, dirigindo-se diretamente a Fióti: “Sua dor é nossa dor.” Em outro trecho, Dona Jacira sugeriu que a solução para o conflito deve vir da retratação pública: “A maldição lançada em forma de calúnia deve ser retirada pela boca que a lançou. Antes que seja tarde.”

Publicidade

Ela ainda fez um alerta sobre o peso das palavras e suas consequências: “Pode passar mil anos, gerações se erguerem e caírem, mas a dívida amanhecerá e anoitecerá com seu devedor. Até que este pague. Até que este desfaça a maldição.”

Entenda o conflito entre Emicida e Fióti

O rompimento entre os irmãos foi anunciado na sexta-feira, 28, mas já vinha se desenhando desde novembro de 2024. Naquele mês, Emicida revogou a procuração que dava poderes administrativos a Fióti, bloqueou seus acessos a contas bancárias da Lab Fantasma e comunicou funcionários de que o irmão não teria mais poder de decisão.

A disputa foi levada à Justiça. No processo, ao qual o Estadão teve acesso, Emicida acusa Fióti de desviar R$ 6 milhões da empresa. A alegação foi apresentada como resposta a uma ação movida por Fióti, que busca impedir que o rapper tome decisões individuais sobre o negócio.

Fióti nega as acusações. Em comunicado oficial divulgado na segunda-feira, 1º, o empresário afirmou que nunca desviou valores da Lab Fantasma e que todas as movimentações financeiras foram realizadas de maneira transparente.

Publicidade

“A administração sempre foi conjunta, com divisão igualitária de ativos e decisões”, declarou. O empresário também classificou a acusação de desvio como “falsa” e criticou a divulgação de informações parciais de um processo que corre em segredo de Justiça.

De acordo com os documentos, até 2024, Emicida e Fióti dividiam a sociedade da Lab em partes iguais. Uma alteração societária posterior passou a concentrar 90% das cotas no nome de Emicida e apenas 10% nas mãos de Fióti, sob alegação de questões estratégicas.