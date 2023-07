Maestro João Carlos Martins cancela apresentação em SP por problemas de saúde

Segundo a produtora D’color Produções, o maestro João Carlos Martins não poderá realizar o Concerto Na Roda com o Maestro – Uma Homenagem a Heitor Villa Lobos, que ocorreria no próximo dia 27, quinta-feira. O músico, que está se recuperando de um quadro de diverculite, precisou adiar a apresentação para o próximo mês.

A produtora confirma que o concerto, portanto, acontecerá no dia 30 de agosto, às 20h, no mesmo local, o teatro Paulo Eiró em Santo Amaro (SP). Para quem já garantiu o ingresso, não é necessário fazer nenhuma troca, pois o mesmo será válido na nova data. Já para quem não puder comparecer no dia, será necessário entrar em contato com a organização para que o ingresso seja disponibilizado ao público mais uma vez.

Pianista e maestro João Carlos Martins Foto: Nilton Fukuda / Estadão

No concerto, serão apresentadas as principais composições de Villa-Lobos, com a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi SP. O espetáculo terá comentários especiais do maestro João Carlos sobre a sua trajetória de vida, bem como a história e influência do compositor homenageado.

Serviço:

Na Roda com o Maestro – Uma Homenagem a Heitor Villa-Lobos

Data: 30 de agosto

Horário: 20h

Local: Teatro Paulo Eiró

Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765 - Santo Amaro, São Paulo - SP

Classificação Livre

Evento gratuito

Acessibilidade: Libras (Língua Brasileira de Sinais)

Mais informações: (19) 3256-4500 I WhatsApp: (19) 9.9127-5480 I contato@dcolor.art.br

O projeto é viabilizado pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da empresa Atacadão e produção cultural da D’color Produções Culturais.

Os ingressos retirados para o dia 27/07 serão válidos para a nova data. No dia do evento, a bilheteria do Teatro Paulo Eiró disponibilizará ingressos extras uma hora antes do concerto começar.