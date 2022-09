Manuscrito de ‘Starman’ de David Bowie é vendido por mais de um milhão de reais

A letra original do clássico de 1972 Starman, escrita a mão por David Bowie, foi vendida por 203.500 libras (cerca de 1,17 milhão de reais) em um leilão no Reino Unido nesta terça-feira, 27, segundo a empresa Omega Auctions, especialista em vendas relacionadas ao mundo da música.

Manuscrito de 'Starman', de David Bowie, foi leiloado por mais de um milhão de reais. Foto: Jimmy King

Leia também Rock in Rio: Organização planeja ter Lady Gaga e Bruno Mars para a edição de 2024

O texto, que começou o leilão no valor de 44.600 dólares, está escrito em tinta azul em uma folha quadrada de formato A4.

O manuscrito mostra as alterações feitas por Bowie, assim como suas correções ortográficas.

A música, incluída no álbum Ziggy Stardust, sucesso do cantor britânico, fala sobre o “Starman que espera no céu” e espera conhecer humanos.

O documento foi exibido em 2013 em uma retrospectiva no Victoria & Albert Museum dedicada ao cantor, que faleceu em janeiro de 2016 aos 69 anos.

O comprador é um colecionador particular cuja identidade não foi revelada.