Maria Rita vai substituir Margareth Menezes no Festival Turá

A produção do Festival Turá, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de junho, em São Paulo, anunciou nesta sexta-feira, 14 de abril, que a cantora Maria Rita foi confirmada no line-up do evento. Ela substituirá a ministra Margareth Menezes que cancelou sua apresentação no festival por conta de compromissos com a pasta da Cultura.

Desde que assumiu o Ministério da Cultura, Margareth Menezes tem diminuído suas atividades como cantora. Uma de suas últimas apresentações para um grande público foi no Festival de Verão de Salvador, em janeiro deste ano.

Margareth Menezes no Festival de Verão de Salvador em janeiro de 2023 Foto: Walter Abreu

Margareth, por enquanto, está confirmada como atração no Festival Mada, marcado para outubro, em Natal.

Maria Rita se apresentará no dia 24 de junho com o show Samba de Maria, projeto em que ela canta sambas do repertório de Clara Nunes, Beth Carvalho e Elis Regina, além de músicas de seu mais novo projeto audiovisual, que leva o mesmo nome.

A cantora terá como convidada Sandra de Sá, nome ligado à música preta brasileira. No mesmo dia que elas, também sobem ao palco do festival Jorge Ben Jor, Zeca Pagodinho, Lucas Mamede e Mc Hariel. Recentemente, Maria Rita também foi anunciada como uma das atrações do festival The Town.

No domingo, 25 de junho, as atrações são Gilberto Gil & Família, Pitty, a cantora Joelma convidando Mariana Aydar, a banda Tuyo, cantor DellaCruz e o rapper BK’.

As apresentações do Festival Turá, que está em sua segunda edição, ocorerrão na área externa do Auditório Ibirapuera, no gramado do Parque Ibirapuera, na zona sul da cidade.

Festival Turá

24 e 25 de junho

Área Externa do Auditório Ibirapuera

R$ 420/R$ 760

Ingressos