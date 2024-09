Após alguns minutos de atraso, o show teve início. Mariah apareceu usando um vestido remetendo às cores da bandeira do Brasil. Começou com Obsessed, um de seus hits, e fez a plateia delirar com seus agudos que já lhe renderam espaço no Guinness, o livro dos recordes, especialmente a partir de Emotions e Dreamlover.

Após Hero, fez um intervalo que deu lugar a um show de dança por bailarinos. Voltou usando um look rosa. Houve tempo ainda para outros hits que fizeram sucesso nas rádios brasileiras neste século, como I Know What You Want, Shake It Off, We Belong Together e I Want To Know What Love Is, que encerrou a apresentação.