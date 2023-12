Setlist de Marisa Monte no Primavera Sound 2023: veja quais músicas devem estar no show

A brasileira Marisa Monte é um dos principais nomes deste sábado, 2, no Primavera Sound, em São Paulo. Ela é a penúltima atração do palco Corona, o maior do festival.

Marisa vem se apresentando em uma turnê extensa após o lançamento do disco Portas, em 2022. Nesse show, fãs podem esperar clássicos da artista, como Beija Eu, bem como sucessos dos Tribalistas e até algumas versões. Ela se apresenta às 18h40.

Veja quais músicas devem estar no setlist:

Marisa Monte Foto: Leo Aversa

Provável setlist de Marisa Monte no Primavera Sound