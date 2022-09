Martinho traz a Vila Isabel para SP; veja mais shows deste fim de semana

O Martinho é da Vila (Isabel). Tem sotaque, samba e jeito carioca. Entretanto, ele não se esquece de que foi em São Paulo que ele, então sargento do Exército, deu seus primeiros passos na música.

Por isso, o título escolhido por ele para o show, O Carioca Paulista, é totalmente apropriado. “Eu sou carioca, mas, artisticamente, eu nasci em São Paulo, no 3.º Festival de Música Popular Brasileira (1967)”, diz ele, ao Estadão, sobre o evento que foi o pontapé para a Tropicália.

E para desfazer uma antiga rivalidade, ele garante, de forma veemente, que a afirmação de que São Paulo é o túmulo do samba não corresponde à realidade. “Não concordo, não concordo! Muitos sambas nasceram na cidade que tem Adoniran Barbosa e Paulo Vanzolini como expoentes”, observa.

Para o repertório do show, o sambista de 84 anos vai apresentar sucessos de carreira, entre eles, Canta, Canta Minha Gente, Casa de Bamba, Aquarela Brasileira e Mulheres, em um repertório que contempla samba de partido-alto, de roda, de enredo e canções românticas.

Ao fim do show, Martinho vai receber o público para uma noite de autógrafos de seu mais recente livro, Contos Sensuais e Algo Mais. “Não gosto muito de falar sobre meus livros. Gosto que leiam! Posso dizer que é o meu primeiro de contos. Os Sensuais são contos de amor e o Algo Mais traz extras, que não têm muito a ver com sensualidade”, afirma.

Sáb. (24), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 120/R$ 220. Ingressos.

Pitty e Nando Reis

Na turnê As Suas, As Minhas e As Nossas, Pitty e Nando Reis juntam repertórios e criam novas versões para músicas como All Star, Máscara, Do Seu Lado e Me Adora, além da parceria que eles têm juntos, Tiro no Coração. Hoje (23), 22h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 120/R$ 280. Comprar ingressos.

Jorge Drexler

O cantor e compositor uruguaio radicado na Espanha apresenta sua nova turnê, Tinta y tempo, baseada no álbum homônimo, lançado neste ano com canções inéditas. Além das novas composições, o Drexler, fã da música brasileira, deve apresenta alguma canção em português. Sáb. (24), 21h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 160/R$ 420. Garanta seu lugar.

Sónico

A banda belga apresenta o show Piazzolla Rovira, la noche del encuentro em que celebra o legado dos compositores argentinos Astor Piazzolla, em músicas como Bandoneon, Guitarra y Bajo e Calle 92, e Eduardo Rovira, de composições como A Marambio Catan e Calle 6. 4ª (28), 21h. Teatro Unimed. Al. Santos, 2.159, Jardins. R$ 140/R$ 350. Compre aqui.

Gipsy Kings

André Reys, um dos fundadores do Gipsy Kings, apresenta show com os grandes sucessos do grupo de origem cigana na turnê Nasci Gitano Tour. Hits como Bamboleo e Djobi, Djoba estão no roteiro. 4ª (28), 21h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 260/R$ 560. Ingressos.

Alaíde Costa

No show A Dama da Canção, a cantora faz uma retrospectiva de carreira interpretando canções que marcaram sua carreira e clássicos da música brasileira, entre eles, Matitaperê, de Tom Jobim, e Quem sou eu, de Johnny Alf. Sáb. (24), 19h; dom. (25), 20h. Teatro Sérgio Cardoso. R, Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Grátis. Compre seu ingresso.

Joyce Moreno

A cantora faz a estreia da turnê de seu novo álbum, Brasileiras Canções, que traz músicas inéditas. Com participação do cantor e compositor Zé Renato, o show ainda tem clássicos como Medo de Amar e Upa, Neguinho. Dom. (25), 18h. Sesc Pinheiros. R. Pais Leme, 195, Pinheiros. R$ 12/R$ 40. Compre aqui.

Joyce Moreno canta seu novo álbum 'Brasileiras Canções'

João Carlos Martins

À frente da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, o maestro João Carlos Martins mostra trilhas históricas de filmes como E o Vento Levou, ET - O Extraterrestre, Luzes da Ribalta, O Poderoso Chefão, Cinema Paradiso, Indiana Jones e 007. O tenor Cesar Camargo e da soprano Karen Stephanie participam de alguns números. Hoje (23), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 80/R$ 200. Garanta seu lugar.

Trio Virgulino

Um dos mais importantes representantes do forró, o trio Adelmo Nascimento (triângulo), Roberto Pinheiro (zabumba) e Robson Pinheiro (sanfona) apresentam músicas como Qui Nem Jiló, Frevo Mulher e Isso Aqui Tá Bom Demais. 5ª (29), 20h30. Sesc Osasco. Av. Visc. de Nova Granada, 513, Osasco. R$ 9/R$ 30. Ingressos aqui.

Lurdez da Luz

A cantora e rapper paulistana faz apresentação em que cantar o repertório de seus três discos, Lurdez da Luz, Gana Pelo Bang, Acrux — Ao Vivo, além de mostrar as músicas novas Modo Aleatório e Devastada. A cantora Karina Buhr faz participação especial. Sáb. (24), 20h. dom. (25), 18h. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, República. R$ 12/R$ 40. Garanta seu lugar.

Silvia Machete

A cantora apresenta o show Rhonda em que canta, em inglês, músicas autorais, além de uma canção de Tim Maia, chamada With no one else around. Os cantores Ana Frango Elétrico e Negro Leo fazem participação especial. Hoje (23), 21h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Água Branca. R$ 12/R$ 40. Garanta seu lugar.

Jorge & Mateus

A dupla sertaneja é a principal atração do evento que ainda reunirá o grupo de pagode Menos é Mais e Dennis DJ. Dom. (25), 12h/22h. Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana. R$ 350/R$ 440. Compre aqui.