Matuê tranquiliza fãs após ser atingido por fogo no palco: ‘Nada demais’

O cantor Matuê publicou um vídeo no Instagram com o momento em que é rapidamente atingido por labaredas de fogo que saíam de seu palco durante um show no Centro Park de Uberaba, em Minas Gerais, na noite de sábado, 10.

Matuê sendo atingido por fogo no palco durante show em Uberaba, Minas Gerais Foto: Instagram/@matue

Pouco depois, publicou um story esclarecendo: “Pra quem tá perguntando se estou bem: tá de boa, não aconteceu nada. Só deu uma [machucada] na cabeça, mas nada demais. Nem mexeu muito na aparência, não.”

Matuê é um dos cantores de trap mais conhecidos do Brasil, já tendo participado de grandes festivais como o Rock In Rio e o Lollapallooza. No Spotify, por exemplo, algumas de suas músicas ultrapassam a faixa das 100 milhões de reproduções, além de contar com quase 9 milhões de ouvintes mensais.

Confira o momento abaixo (o vídeo está no 10º slide da postagem)