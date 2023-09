Setlist de Matuê no The Town: veja quais músicas ele cantou no show

Matuê, cantor de trap, se apresentou no festival The Town na tarde deste domingo, 3 de setembro de 2023. Confira as músicas do setlist que ele cantou no show, o qual foi possível assistir ao vivo no canal Multishow, pela TV, e pelo streaming Globoplay, na internet.

Clique aqui para ler uma resenha sobre como foi a apresentação de Matuê.

Setlist de Matuê no The Town