MC Katia: morre cantora de funk após complicações de cirurgia e amputação

MC Katia morreu neste domingo, 13. Recentemente, ela vinha passando por problemas de saúde, quando foi internada para retirar um mioma no útero no início de julho, sofrendo uma trombose e amputação de sua perna direita pouco depois.

MC Katia em cena de videoclipe Foto: MC Katia em cena do clipe 'Ah tah, tá dizendo por ai que se eu passar vai me pegar'/Furacão 2000

O anúncio foi feito no perfil oficial e verificado de MC Katia, que vem sendo gerenciado por seu marido, o DJ LD. “É com muita tristeza no meu coração que venho informar o falecimento do grande amor da minha vida, Katia”, informou.

Quem é Mc Katia?

Mc Katia, ‘a Fiel’, começou a fazer sucesso no Rio de Janeiro em 2000, com a música Ata Vai me Pegar. A artista deu voz às mulheres das favelas cariocas e se afastou da cena em 2008, após o lançamento de Cabeça pra Baixo.

Na época, ela sofreu um acidente e ficou três anos longe dos palcos. Seu retorno mais marcante aconteceu em 2020, na participação da música Rainha da Favela, de Ludmilla. A faixa homenageava grandes nomes femininos do funk, como Valesca Popozuda, MC Carol de Niterói e Tati Quebra Barraco.

Tati, inclusive, chegou a usar as redes sociais para pedir doações para uma ‘vaquinha’ de auxílio financeiro para a colega comprar uma prótese. Ao longo das últimas semanas, as redes sociais de MC Katia compartilharam diversos momentos dela durante a internação.

