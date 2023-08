Mc Marcinho: Relembre os maiores hits do funkeiro, que morreu aos 45 anos

Quando falamos em funk melody dos anos 1990, é impossível não evocar os hits icônicos de MC Marcinho. O funkeiro morreu neste sábado, 26, de falência múltipla dos órgãos, aos 45 anos. Ele estava internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde junho, devido a um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

Mas as suas canções não apenas dominaram as paradas de sucesso, como também se tornaram a trilha sonora de uma geração que buscava ritmo, poesia e, acima de tudo, emoção.

Rap do Solitário nos transporta para uma época de descobertas e paixões, enquanto Escrito Pras Princesas é uma ode ao amor e ao romantismo. Garota Nota 100, com sua batida contagiante, se tornou um hino nas pistas de dança, fazendo todos se levantarem e dançarem ao som de sua melodia envolvente.

No entanto, foi Glamurosa, inspirada na eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa, que MC Marcinho alcançou o estrelato. A canção não apenas se tornou um hit instantâneo, mas também um clássico atemporal, sendo entoada em festas, churrascos e encontros familiares, cruzando gerações e provando que a boa música é, de fato, eterna. Recentemente, um dos seus sucessos, a musica Garota Nota 100 voltou às paradas com a novela Vai na Fé, na voz da Sol, personagem de Sheron Menezzes. Relembre os principais sucessos do cantor:

Glamurosa

Continua após a publicidade

Princesa

Rap do Solitário

Quero seu amor

Favela

Continua após a publicidade

Catucar

Não para não

Por Que Te amo

Continua após a publicidade

Garota Nota 100