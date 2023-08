MC Marcinho: Velório será realizado no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro

O velório de MC Marcinho, 45, será realizado no Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, Rio de Janeiro. A cerimônia terá início às 10h e estará aberta para todos que desejarem prestar suas últimas homenagens.

Segundo a sua assessoria, a cremação está marcada para às 16h, no mesmo local, mas será reservada apenas para amigos e familiares. O local onde será realizada a cerimônia também divulgou uma nota à imprensa com mais informações. Confira abaixo.

“O Crematório e Cemitério da Penitência informa que o velório de Marcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho, ocorrerá neste domingo (27) das 10h às 13h na capela ecumênica 1 do nosso cemitério vertical. Neste período, a cerimônia será aberta ao público. Após às 13h ocorrerá uma cerimônia de despedida reservada apenas a familiares e amigos e às 14h o corpo será encaminhado para cremação.

Endereço: rua monsenhor Manuel Gomes n⁰307

Prédio vertical / capela Ecumênica 1″

Morre MC Marcinho

Marcinho estava internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde junho, enfrentando um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Durante o tratamento, o cantor recebeu um coração artificial, mas infelizmente desenvolveu uma infecção generalizada, levando à falência múltipla dos órgãos e ao seu falecimento, neste sábado, 26.

Continua após a publicidade

MC Marcinho se destacou no funk dos anos 1990 com hits como Rap do Solitário e Glamurosa. Em 1997, lançou o álbum Porque Te Amo em parceria com MC Cacau, pela gravadora Afegan/Link Records do DJ Marlboro. Seu primeiro disco solo, Sempre Solitário, veio em 1998, seguido por Valeu Shock em 1999, ambos produzidos por Marlboro.

A partir dos anos 2000, o funk melody, caracterizado por Marcinho, perdeu espaço para novas vertentes do gênero. No entanto, em 2002, ele lançou Falando com as Estrelas, produzido por Grandmaster Raphael, destacando-se a faixa Glamurosa.