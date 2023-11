Megadeth anuncia retorno ao Brasil; show será em abril em SP

Megadeth anunciou, nesta sexta-feira, 10, seu retorno ao Brasil. Na turnê do 16º disco, The Sick, The Dying... And The Dead, a banda vem ao País no dia 18 de abril de 2024 para tocar no Espaço Unimed.

A venda dos ingressos para público geral fica disponível a partir da próxima terça-feira, 14, às 10h, na plataforma Ticket 360º. A pré-venda para integrantes do fã clube ocorre na segunda-feira, 13, no mesmo horário.

Megadeth anuncia retorno ao Brasil em 2024 Foto: Jeremy Saffer

Com opções de camarote, mezanino, pista e pista premium, os valores dos ingressos variam entre R$ 220 e R$ 850. Menores de 16 anos devem ser acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Megadeth já vendeu mais de 50 milhões de discos mundialmente. Em 2017, a banda venceu o Grammy pela primeira vez com a faixa “Distopia”.

O grupo confirmou a participação nos festivais Rockfest e Rock in Rio em 2019, mas cancelou as apresentações após o vocalista, Dave Mustaine, ser diagnosticado com câncer de garganta.

Serviço

Data: 18 de abril de 2024 (quinta-feira)

18 de abril de 2024 (quinta-feira) Local: Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795

Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795 Portas: 19h30

19h30 MEGADETH: 21h30

Pista Premium: R$ 680,00 (inteira) ou R$ 340,00 (meia-entrada)

Pista: R$ 440,00 (inteira) ou R$ 220,00 (meia-entrada)

Mezanino: R$ 720,00 (inteira) ou R$ 360,00 (meia-entrada)

Camarote A: R$ 850,00 (inteira) ou R$ 425,00 (meia-entrada)

Camarote B: R$ 800,00 (inteira) ou R$ 400,00 (meia-entrada)