Membros do grupo K-pop BTS enfrentam possível alistamento militar

AP - Os militares da Coreia do Sul parecem querer recrutar membros do supergrupo K-pop BTS para deveres militares obrigatórios, já que o público permanece fortemente dividido sobre se eles devem receber isenções.

Lee Ki Sik, comissário da Administração de Recursos Humanos Militar, disse aos legisladores na sexta-feira que é “desejável” que os membros do BTS cumpram seus deveres militares para garantir justiça no serviço militar do país.

No início desta semana, o ministro da Defesa Lee Jong-sup fez comentários quase idênticos sobre o BTS em uma reunião do comitê parlamentar, e o ministro da Cultura Park Bo Gyoon disse que seu ministério em breve finalizaria sua posição sobre o assunto.

Membros do grupo sul-coreano BTS na Casa Branca, em maio de 2022

Se os sete membros da banda devem servir no exército é uma das questões mais quentes na Coreia do Sul porque seu membro mais velho, Jin, pode ser alistado no início do ano que vem, depois de completar 30 anos em dezembro.

De acordo com a lei sul-coreana, todos os homens fisicamente aptos são obrigados a cumprir de 18 a 21 meses de serviço militar. Mas a lei prevê isenções especiais para atletas, músicos clássicos e tradicionais, balé e outros bailarinos que ganharam prêmios importantes em certas competições que aumentam o prestígio nacional.

Sem uma revisão da lei, o governo pode tomar medidas para conceder isenções especiais. Mas isenções anteriores para pessoas que tiveram bom desempenho em competições não designadas desencadearam um sério debate sobre a justiça do sistema.

Uma vez que o projeto obriga os jovens a suspenderem suas carreiras profissionais ou estudos, a evasão do serviço militar ou a criação de isenções é uma questão altamente sensível.

Em uma pesquisa recente, cerca de 61% dos entrevistados apoiaram isenções para artistas, enquanto em outra pesquisa, cerca de 54% disseram que os membros do BTS deveriam servir as forças armadas.

Várias emendas da lei de recrutamento que abririam o caminho para que os membros do BTS fossem isentos foram introduzidas na Assembleia Nacional, mas não foram votadas com os legisladores muito divididos sobre o assunto.

Lee, o ministro da Defesa, disse anteriormente que ordenou que as autoridades considerassem a realização de uma pesquisa pública para ajudar a determinar se concederiam isenções ao BTS. Mas o Ministério da Defesa disse mais tarde que não realizaria tal pesquisa.

Em agosto, Lee disse que se os membros do BTS se juntarem às forças armadas, eles provavelmente teriam permissão para continuar atuando e se juntar a outros membros do BTS que não estão servindo em turnês em grupo no exterior.

Pessoas que estão isentas do alistamento são liberadas das forças armadas após três semanas de treinamento básico. Eles também são obrigados a realizar 544 horas de trabalho voluntário e continuar servindo em suas áreas profissionais por 34 meses.

