Metallica anuncia data de lançamento de ‘72 Seasons’, seu novo disco de inéditas

A banda Metallica anunciou nesta segunda-feira, o título e a data de lançamento de seu 12º álbum de estúdio. O 72 Seasons estará disponível a partir de 14 de abril de 2023 via Blackened Recordings, o selo próprio do grupo. Produzido por Greg Fidelman, com Hetfield & Ulrich, o disco tem 12 faixas.

Essa é a primeira coleção completa de material novo do Metallica desde Hardwired… To Self-Destruct, de 2016. O álbum será lançado em formatos que incluem LP duplo, CD e digital.

Leia também Bob Dylan se desculpa após venda de livros com autógrafos falsos

O primeiro single de 72 Seasonsé Lux Æterna, uma curta e afiada explosão que destila 40 anos de Metallica em três minutos e meio. A música está disponível para streaming e download.

O vocalista da banda, James Hetfield explica a escolha do nome. “72 Seasons. Os primeiros 18 anos de nossas vidas que formam nossos verdadeiros ou falsos ‘eus’. O conceito de ‘quem nós somos’ que nossos pais nos disseram. Uma possível ‘classificação limitante’ sobre que tipo de personalidade nós temos”, disse em nota. “Penso que a parte mais interessante disso é o estudo contínuo dessas crenças fundamentais e como elas afetam nossa percepção do mundo hoje. Grande parte de nossa experiência adulta é a reencenação ou reação a essas experiências de infância. Prisioneiros da infância ou se libertando dessas escravidões que carregamos”, continuou

Capa de 72 Seasons, novo disco do Metallica

Turnê mundial

Junto com o anúncio do disco veio também as datas da turnê mundial. Apresentada pela Liquid Death e pela Blackened American Whiskey (somente na América do Norte) e promovida pela Live Nation, a turnê mundial M72 do Metallica prevê duas noites de apresentação em cada cidade que a banda visitar, nenhuma delas é no Brasil. E com cada No Repeat Weekend trazendo duas setlists completamente diferentes - e atrações de abertura diferentes também.

Continua após a publicidade

A turnê M72, cujo único país latino visitado será o México, contará com um novo design de palco. Outras novidades são o passe I Disappear para toda a turnê e a estreia de ingressos com desconto para fãs com menos de 16 anos de idade.

Os ingressos de dois dias estarão à venda a partir de sexta-feira, 2 de dezembro, no site ticketmaster.com, e incluirão a opção de pré-encomenda de vinil e/ou CD de “72 Seasons”. Os ingressos de um dia estarão disponíveis para compra a partir de 20 de janeiro. Mais informações, incluindo pré-vendas em fã-clube, experiências ‘enriquecidas’ estão no site da banda.

Uma parte dos lucros de cada bilhete vendido irá para a fundação All Within My Hands, da própria banda, fundada em 2017. Os esforços da AWMH para melhorar a vida de pessoas das comunidades que apoiaram a banda levantaram quase 13 milhões de dólares - fornecendo 5,9 milhões de dólares em subsídios para programas de carreira e educação técnica nos EUA, mais de 2,5 milhões de dólares para combater a insegurança alimentar, e mais de 3,2 milhões de dólares para os esforços de auxílio em catástrofes no mundo todo.

A lista completa de faixas de “72 Seasons” tem:

72 Seasons

Shadows Follow

Continua após a publicidade

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Continua após a publicidade

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata